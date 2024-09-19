بعد خفض الفائدة أمس.. تباين أداء البورصات الخليجية اليوم الخميس

البورصات الخليجية اليوم.. شهدت البورصات الخليجية حالة من التباين في أدائها خلال تعاملات الخميس 19 سبتمبر 2024، بعد إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي عن قراره بخفض سعر الفائدة بنسبة 50 نقطة أساس، وهو التخفيض الأول من نوعه منذ عام 2020.

وأثر هذا القرار المتوقع من قبل العديد من المتابعين للأسواق العالمية،على أداء الأسواق الخليجية بشكل متفاوت, ويرصد موقع “الموجز” خلال السطور التالية أداء مؤشرات البورصات الخليجية اليوم الخميس , عقب قرار البنك الفيدرالي الأمريكي.

أداء البورصة السعودية اليوم

ارتفع المؤشر العام الرئيسي للبورصة السعودية TASI بنسبة 0.41% بعد إعلان الفيدرالي الأمريكي عن حجم خفض الفائدة, بينما سجل المؤشر ثاني مكاسبه اليومية على التوالي، مدعومًا بزيادة قدرها 42.62 نقطة، ليتراوح مدى المؤشر عند 11969 نقطة, وسط تداولات بلغت 6 مليارات ريال.

بورصة الخليج اليوم

أداء بورصة الكويت اليوم

ارتفع مؤشر الكويت الأول بنسبة طفيفة 0.05%، وشهدت جلسة اليوم الخميس تغييرات طفيفة في أداء الأسهم القيادية مثل بيتك والوطني، وحقق المؤشر مكاسب قدرها 4.04 نقطة، وفقًا للبيانات الرسمية للبورصة الكويتية.

أداء بورصة قطر اليوم

واصل مؤشر بورصة قطر ارتفاعه بنسبة 0.43%،محققًا زيادة بواقع 44.51 نقطة وسط نشاط ملحوظ في نسب التداول وزيادة في نسب التغيير، وفقًا للموقع الرسمي لبورصة قطر.

بورصة الخليج

أداء بورصة الإمارات اليوم

في أسواق الإمارات، شهدت بورصة دبي تراجعًا بنسبة 0.11% نتيجة انخفاض سهم "إعمار العقارية" بنسبة تزيد عن 1%, وفق الموقع الرسمي للبورصة الإماراتية.

على الجانب الآخر، ارتفع مؤشر "فوتسي أبوظبي" بنسبة 0.99% محققًا مكاسب بلغت 81.73 نقطة في بداية الجلسة، وسط تغييرات محدودة للأسهم القيادية, وفقًا للموقع الرسمي لبورصة أبوظبي.

أداء البورصة المصرية اليوم

شهدت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس, وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.23%، ليصل إلى مستوى 30,716 نقطة, وسط مكاسب كبيرة في رأس المال السوقي للأسهم المقيدة، الذي بلغ 2.081 تريليون جنيه.

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