التفاصيل الكاملة لـ عائلة ياسمين صبري في مسلسل "ضل حيطة"

يستعد فريق مسلسل "ضل حيطة" بطولة الفنانة ياسمين صبري لبدء تصوير العمل قربيًا، إذ تعمل الشركة المنتجة على قدم وساق للانتهاء من الديكور، وفي هذا الصدد يستعرض" الموجز" تفاصيل جديدة لـ مسلسل ضل حيطة.

ياسمين صبري

يشارك في مسلسل "ضل حيطة" كوكبة كبيرة من النجوم، مع بطلة العمل ياسمين صبري ومن المقرر بدء التصوير في آخر أكتوبر المقبل.

إذ تجسد الفنانة ياسمين صبري شخصية محامية في مسلسل"ضل حيطة" , وتتعرض لسرقه أوراق مهمة من مكتبها، ومن هنا تدخل في أزمات عديدة .

عائلة ياسمين صبري في مسلسل ضل حيطة

عابد عناني

انضم مؤخرا الفنان عابد عناني للمشاركة في بطولة مسلسل "ضل حيطة" ،ويجسد عناني شخصية شقيق الفنانة ياسمين صبري خلال الأحداث.

سلوى عثمان

تستعد الفنانة سلوى عثمان لتصوير دورها في مسلسل ضل حيطة قربيًا، إذ تجسد شخصية والدة الفنانة ياسمين صبري وتتعرض خلال الأحداث لـ أزمات عديدة بسبب تورط ابنتها.

أحمد فؤاد سليم

يشارك الفنان القدير أحمد فؤاد سليم في مسلسل ضل حيطة بشخصية والد الفنانة ياسمين صبري، ومن المقرر أن ينافس العمل في ماراثون رمضان المقبل لعام 2025.

تدور أحداث مسلسل ضل حيطة لـ ياسمين صبري، في إطار اجتماعي تشويقي، ومكون من 30 حلقة، هو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج مهما سليم، وتواصل الشركة المنتجة على قدم وساق لاستكمال باقي فريق العمل لبدء تصوير المسلسل قريباً.

آخر أعمال ياسمين صبري

ومن المعروف أن شاركت الفنانة ياسمين صبري في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل أطلق عليه صناعه اسم"رحيل "

مسلسل رحيل درات أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، إذ ظهرت ياسمين خلال الأحداث بشخصية مهندسة تمر حياتها بالعديد من الأزمات .

مسلسل رحيل مكون من 15 حلقة، وتم عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان الماضي، وشارك في البطولة مع الفنانة ياسمين صبري، أحمد صلاح حسني، محمد كيلاني، محمد مهران، مي القاضي، لبنى ونس، وحازم سمير، والعمل من تأليف محمد عبدالمعطي، إخراج محمد عبدالسلام.

آخر أعمال ياسمين صبري على شاشات السينما





وشاركت الفنانة ياسمين صبري في بطولة فيلم أبو نسب وشاركها البطولة الفنان محمد إمام وماجد الكدواني، وعُرض في ديسمبر الماضي، ضمن موسم أفلام رأس السنة.

ودارت أحداث فيلم أبو نسب في إطار أكشن كوميدي، وظهرت خلاله ياسمين شخصية لايف كوتش، تعيش قصة حب مع محمد إمام تنتهي بالزواج، فيما يمر الثنائي بالعديد من الأزمات بسبب تاريخ والد ياسمين الإجرامي والذي يقدم دوره ماجد الكدواني ضمن العمل.

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