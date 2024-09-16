سلوى عثمان تكتب اسمها في قائمة ضل حيطة لـ ياسمين صبري

تشارك الفنانة القديرة سلوى عثمان في مسلسل "ضل حيطة" الأميرة سابقآ، بطولة الفنانة ياسمين صبري، ومن المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2025، ويستعرض الموجز التفاصيل .

سلوى عثمان



بدأت الفنانة سلوي عثمان تصوير دورها في مسلسل ضل حيطة منذ يومان، إذ تجسد عثمان شخصية والدة الفنانة ياسمين صبري خلال الأحداث وتتعرض لـ أزمات عديدة.

آخر أعمال سلوي عثمان على شاشات الدراما

ومن المعروف أن شاركت الفنانة سلوي عثمان في الماراثون الرمضاني الماضي بأكثر من عمل وكان على رأسهم مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي.

قصة مسلسل حق عرب

ودارت أحداث المسلسل في اطار شعبى أكشن مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسي خلال الأحداث.



أبطال مسلسل حق عرب



شارك في مسلسل حق عرب كل من الفنان أحمد العوضي، رياض الخولي، وفاء عامر ومجموعة كبيرة من النجوم القديرة و الشابة،ومن تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.



كما شاركت في بطولة مسلسل المعلم مع الفنان مصطفى شعبان وكوكبة كبيرة من النجوم.

قصة مسلسل المعلم



تدور أحداث مسلسل المعلم في إطار اجتماعي تشويقي، وتكون في سوق السمك، إذ يجسد الفنان مصطفى شعبان شخصية المعلم شاب يترك له والده محل لبيع الأسماك داخل سوق السمك ويتعرض لـ أزمات عديدة.

أبطال مسلسل المعلم



شارك في بطولة مسلسل المعلم كل من الفنان مصطفى شعبان، سمر الضايع، أحمد بدير ،انتصار، سلوي عثمان، طارق النهري، هاجر أحمد ،وكوكبة كبيرة من النجوم، إخراج مرقص عادل

كما شاركت الفنانة سلوي عثمان في بطولة مسلسل نعمة الأفوكاتو، بطولة مي عمر تأليف وإخراج محمد سامي وحققت من خلالهما رد فعل واسع وقت العرض.



أما الفنانة ياسمين صبري فقد شاركت في الماراثون الرمضاني الماضي 2024, بمسلسل رحيل، تأليف محمد عبد المعطي وإخراج محمد عبد السلام



أبطال مسلسل رحيل



وشارك في العمل كل من أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، أحمد بدير، أحمد صيام، عارفة عبد الرسول، سماء إبراهيم، مي القاضي، محمد الكيلاني، عزت زين وآخرين.

آخر أعمال ياسمين صبري على شاشات السينما

وعلى شاشات السينما عرض لـ ياسمين مؤخرًا فيلم أبو نسب، بطولة محمد إمام تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

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