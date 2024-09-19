بعد نشر فيديو للكينج.. آخر أحداث مثيرة في مشوار محمد منير

احتل اسم الفنان محمد منير صفحات السوشيال ميديا، وذلك بسبب انتشار فيديو لـ الفنان أحمد أمين ، يروي فيه بصوته مسيرة منير، وفي هذا الصدد يستعرض " الموجز " التفاصيل في سطور.

محمد منير

إذ نشرت الشركة المتحده للخدمات الإعلامية فيديو قصير يروي فيه الفنان أحمد أمين بداية رحلة محمد منير من قريته البسيطة في أسوان إلى القاهرة، عندما رافق شقيقه الأكبر فاروق إلى لقاء بالموسيقار بليغ حمدي، الذي لمس موهبة محمد منير ورأي في صوته بداية لعصر جديد في الموسيقى المصرية.

ويذكر أن تعرض الفنان محمد منير لوعكة صحية مفاجئة، مما أثار قلق جمهوره ومحبي، ونتيجة هذه الوعكة، قرر الكينج محمد منير السفر إلى ألمانيا لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتقييم حالته الصحية بشكل دقيق.

ومن جانبه أعلن الطبيب المعالج أن نتائج الفحوصات التي أجريت للفنان محمد منير كانت مطمئنة، مما طمأن جمهوره، من المتوقع أن يعود الفنان محمد منير إلى القاهرة في نهاية الأسبوع الحالي.

أكد الطبيب المعالج نور الدين عبد الرحيم أن الفنان محمد منير يتمتع بمعنويات عالية، وهو سعيد بدعم جمهوره،اذ شارك الطبيب المعالج بمنشور عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك مجموعة صور مع الكينج محمد منير.

وعلق الطبيب الخاص على الصور قائلا:" أمسية جميلة مع نجم مصر الكينج محمد منير على ضفاف نهر الماين في فرانكفورت ،الحمد لله اجري نجمنا المحبوب عدد من الفحوصات وكانت النتائج مطمئنة للغاية".

وأضاف الطبيب الخاص قرر السفر بالقطار إلى برلين للقاء مجموعة من الأصدقاء وسيعود إلي القاهرة في نهاية الأسبوع الحالي،، نورت ألمانيا يا كينج وحمد لله على سلامتك،

ويذكر أن شارك الكينج محمد منير في أولي حفلات مهرجان العالم علمين وسط حضور جماهيري كبير من عشاقه الذين اشتاقوا لسماعه بعد غياب طويل

وصعد الكينج محمد منير على مسرح أرينا العلمين وسط هتافات محبيه الذين احتشدوا بألالاف، ويبدأ منير الحفل بأغنية على صوتك بالغنا وسط تفاعل كبير الحضور.

وشكل منظمو الحفل لافتات الحفل والمسرح على شكل علم فلسطين، وذلك في إشارة مهمة لدعم الدولة الشقيقة في ظل الأحداث الأليمة التي تشهدها،اذ يحرص المهرجان منذ إطلاقه على دعم فلسطين بكل السبل.

واحتشد الآلاف من محبي الكينج محمد منير قبل انطلاق الحفل بساعات وقاموا خلالها بتردد أغانيه وهتفوا" وحشتنا يا كينج" "وحشتنا يا منير".

وقدم الكينج منير خلال الحفل باقة مميزة من أفضل أعماله الغنائية

وكان منير قد علّق على استعداداته للحفل في تصريحات إعلامية قائلاً: "سعيد بأن أشارك شباب مصر في حفل "مهرجان العلمين"، وأنا لم أتحضّر للحفل، بل أنظر في عيون الجمهور وأعرف ماذا يريدون وأغنّي لهم".

وكان آخر ظهور لمحمد منير في شهر أيار (مايو) الماضي خلال حضوره عزاء شقيق الفنان مدحت صالح، حيث بدا مستنداً إلى أصدقائه خلال دخوله قاعة المعزّين، ومتكئاً في الخروج على نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، ووكيل أول النقابة الفنان حلمي عبد الباقي، وهو ما أقلق عدداً كبيراً من جمهوره على حالته الصحية.

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