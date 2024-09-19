موعد شروق الشمس.. احصل على الجدول الزمني اليومي لمدينتك

موعد شروق الشمس.. شروق الشمس، واحده من اللحظات الساحرة التي ينبثق فيها نور الشمس الذهبي من خلف الأفق، ليعلن عن ولادة يوم جديد.

وهي ظاهرة طبيعية بديعة تجذب أنظار البشر منذ القدم، وتلهم الشعراء والفنانين والمصورين لخلق أعمال فنية رائعة.

موعد شروق الشمس

ويقدم لكم موقع الموجز، موعد شروق الشمس، حيث أن موعد معرفة الشروق له أهمية كبيرة، وذلك لأنه الوقت الأخير لصلاة الفجر، ومعرفة آخر وقت الصلاة وهو أمر في غاية من الأهمية.

موعد شروق الشمس

مواقيت الصلاة - موعد الشروق الجمعة

موعد الشروق في القاهرة: 6:42 ص

وقت الشروق في الإسكندرية: 6:47 ص

موعد الشروق في المنصورة: 6:41 ص

موعد الشروق في المنصورة: 6:41 ص وقت الشروق في أسيوط: 6:43 ص

موعد الشروق في سوهاج: 6:41 ص

وقت الشروق في المنيا: 6:44 ص

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موعد الشروق في أسوان: 6:36 ص

وقت الشروق في الغردقة: 6:32 ص

موعد الشروق في الإسماعيلية: 6:38 ص

وقت الشروق في السلوم: 7:6 ص

موعد الشروق في حلايب: 6:21 ص

وقت الشروق في الفيوم: 6:44 ص

موعد الشروق في كفر الشيخ: 6:43 ص

وقت الشروق في مرسى علم: 6:28 ص

موعد الشروق في دمنهور: 6:45 ص

وقت الشروق في الأقصر: 6:37 ص

موعد الشروق في كاترين: 6:32 ص

وقت الشروق في حدائق العاصمة: 6:40 ص

موعد الشروق في شرق العوينات: 6:53 ص

موعد شروق الشمس

مواقيت الصلاة - موعد أذان الفجر اليوم

موعد أذان الفجر في القاهرة: 5:15 ص

موعد صلاة الفجر في الإسكندرية: 5:19 ص

موعد أذان الفجر في المنصورة: 5:13 ص

موعد صلاة الفجر في أسيوط: 5:18 ص

موعد أذان الفجر في سوهاج: 5:17 ص

موعد صلاة الفجر في المنيا: 5:19 ص

موعد أذان الفجر في أسوان: 5:14 ص

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موعد صلاة الفجر في الغردقة: 5:7 ص

موعد أذان الفجر في الإسماعيلية: 5:10 ص

موعد صلاة الفجر في السلوم: 5:38 ص

موعد أذان الفجر في حلايب: 5:0 ص

موعد صلاة الفجر في الفيوم: 5:17 ص

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ: 5:15 ص

موعد صلاة الفجر في مرسى علم: 5:5 ص

موعد أذان الفجر في دمنهور: 5:17 ص

موعد أذان الفجر في دمنهور: 5:17 ص موعد صلاة الفجر في الأقصر: 5:14 ص

موعد أذان الفجر في كاترين: 5:6 ص

موعد صلاة الفجر في حدائق العاصمة: 5:13 ص

موعد أذان الفجر في شرق العوينات: 5:32 ص

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