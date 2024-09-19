موعد صرف معاشات شهر أكتوبر و نوفمبر 2024.. هل يتم تبكيرها؟

يتطلع أصحاب المعاشات إلى معرفة موعد صرف معاشات أكتوبر ونوفمبر 2024, لذا توضح جريدة “الموجز” خلال السطور التالية موعد صرف معاشات أكتوبر ونوفمبر 2024, خطوات الاستعلام عن المعاشات وأماكن صرفها.

موعد صرف معاشات أكتوبر ونوفمبر 2024

أماكن صرف المعاشات

يمكن صرف معاشات شهر أكتوبر 2024 من الأماكن التالية:

منافذ شركة فوري

المحافظ الإلكترونية

ماكينات الصرف الآلي (ATM)

فروع البنوك المختلفة

منافذ البريد المصري

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024

تحدد موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024 يوم الأحد في أول أيام الشهر، ويستمر صرف المعاشات طوال الشهر, ويُمكن للمستفيدين استلام معاشاتهم في أي وقت خلال هذه الفترة.

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2024

تحدد موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2024 ليكون يوم الأحد 3 نوفمبر 2024، ولم تذكر وزارة المالية أي أنباء عن تبكيرها، ويستمر صرف المعاشات طوال الشهر, ويُمكن للمستفيدين استلام معاشاتهم في أي وقت خلال هذه الفترة.

رابط وخطوات الاستعلام عن المعاشات

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي رابطاً رسمياً للاستعلام عن تفاصيل المعاشات، بما في ذلك مواعيد الصرف وأماكنها، و معلومات حول زيادة المعاشات, ولتسهيل عملية الاستعلام عن المعاشات، يُمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع التأمينات الاجتماعية رابط الاستعلام .

النقر على أيقونة "صاحب معاش".

الضغط على أيقونة "الخدمات التأمينية".

الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة.

الضغط على "استعلام".

ظهور البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بالمستعلم.

قيمة معاشات شهر أكتوبر 2024

سجلت قيم معاشات أكتوبر 2024 حسب الشرائح كما يلي:

معاشات أكتوبر 2024

الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا

الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا

الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا

الشريحة الرابعة: 2300 جنيهًا

الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا

الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا

الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا

الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا

الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا

الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا

الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا

الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا

الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهًا

الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا

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