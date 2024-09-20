التفاصيل الكاملة لـ8 حفلات غنائية في السعودية ضمن فعاليات اليوم الوطني السعودي الـ94

بدأت حفلات فعاليات اليوم الوطني السعودي الـ94 بالمملكة العربية السعودية اليوم ، حيث تحيي المطربة المصرية آمال ماهر أولي حفلات فعاليات اليوم الوطني السعودي الـ94 بالمملكة العربية السعودية ، ومن هنا يستعرض" الموجز " تفاصيل فعاليات اليوم الوطني السعودي الـ94 في السطور التالية.

آمال ماهر

بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ94، والذي يقام في 23 سبتمبر من كل عام، إذ يستعد عدد من المطربين والمطربات لإقامة عدد من الحفلات الغنائية بمدن مختلفة في المملكة العربية السعودية، إذ من المقرر إحياء اليوم الوطني السعودي الـ94 بـ 8 حفلات دفعه واحدة.

المطربة المصرية آمال ماهر في الأحساء

كما ستُحيي الفنانة آمال ماهر حفلاً في الأحساء اليوم 20 سبتمبر بقيادة المايسترو تامر فيضي.

الفنان عبادي الجوهر في شقراء



بداية سيحيي الفنان عبادي الجوهر حفله في شقراء بتاريخ 20 سبتمبر الجاري بقيادة المايسترو أمير عبدالمجيد

الفنان خالد عبدالرحمن وعلى عبدالكريم في جدة

فيما سيحيي الفنان خالد عبدالرحمن وعلى عبدالكريم حفلهم في جدة بتاريخ 20 سبتمبر بقيادة المايسترو مدحت خميس.

موضي الشمراني في بريدة

أما الفنانة موضي الشمراني ستُحيي حفلاً يوم 21 سبتمبر في بريدة.

الفنان علي بن محمد في جازان

كما سيُحيي الفنان علي بن محمد حفلاً في جازان بتاريخ 22 سبتمبر بقيادة المايسترو وليد فايد.

الفنان رابح صقر بالرياض

يحيي الفنان رابح صقر حفلاً بالرياض بتاريخ 22 سبتمبر، وذلك بقيادة هاني فرحات.

ماجد المهندس بالمنطقة الشرقية



وفي الوقت ذاته يحيي الفنان ماجد المهندس حفله في المنطقة الشرقية.

نبذة عن مظاهر الاحتفال باليوم الوطني السعودي

يعد اليوم الوطني السعودي 94 أحد أهم المناسبات الوطنية التي ينتظرها السعوديون والمقيمون على حد سواء.

إذ تحتفل المملكة بذكرى توحيدها في 23 سبتمبر من كل عام، ويُعتبر هذا اليوم فرصة لتجديد الولاء والانتماء للوطن، والتعبير عن الفخر بالإنجازات التي حققتها البلاد.

كما تتزين المدن السعودية بالأعلام الوطنية وتقام العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية. هذا العام، تُعد حفلات اليوم الوطني إحدى أبرز مظاهر الاحتفال، حيث تجذب الكثير من الجماهير في المملكة العربية السعودية والوطن العربي والخليجي من مختلف الأعمار.

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