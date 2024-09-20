كهرباء المنوفية تناشد أبناء المحافظة لسرعة تركيب العداد الكودي

ناشد قطاع كهرباء المنوفية أبناء المحافظة إلى الإسراع في التقديم للحصول على تركيب العداد الكودي عبر المنصة الإلكترونية الموحدة، مع ضرورة التوقف عن نظام الممارسة، اصة بعد قرار الحكومة بإلغاؤه نهائيًا.

الموجز يرصد عبر التقرير التالي تفاصيل بيان قطاع كهرباء المنوفية عن نظام الممارسة وكيفية التقديم على العداد الكودي لتفادي وقوع أي مشكلات.

كهرباء المنوفية

وأشار قطاع كهرباء المنوفية في بيانه إلى أن لن يتم التعامل بعد الآن بالدفع بنظام الممارسة لأنه يُعد بمثابة سرقة للتيار الكهربائي، مما قد يتسبب في العديد من المشكلات للمواطنين، مشددًا على أهمية تعديل أوضاع المستهلكين.

وجاء نص منشور قطاع كهرباء المنوفية كالتالي:

- هل تعلم أن الحصول على الكهرباء بنظام الممارسة يُعتبر سرقة للتيار الكهربائي؟

- هل تعلم ما هي العقوبات والمشاكل التي قد تواجهها بسبب استخدامك لنظام الممارسة؟

أبرز المشكلات التي قد تتعرض لها في حالة سرقة التيار الكهربائي

زيادة في التكاليف: ستواجه زيادات مستمرة في المبالغ التي تدفعها بسبب الغرامات المتراكمة.

فقدان الدعم: سيتم حرمانك من الحصول على دعم السلع التموينية الذي تستفيد منه عبر بطاقتك التموينية.

قطع التيار: من الممكن أن يتم فصل الكهرباء عنك في أي وقت، حتى لو كنت تسدد الغرامات، لأن استخدام الكهرباء بدون عداد أصبح ممنوعًا.

عدم استقرار التيار الكهربائي: عدم وجود دراسة لقدرة الشبكة على استيعاب الأحمال يسبب مشاكل في استقرار التيار.

حل مشكلة سرقة التيار الكهربائي

وشدد كهرباء المنوفية إلى ضرورة الإسراع في تعديل وضع المواطن والتقديم على عداد مسبق الدفع باستخدام بطاقتك الشخصية فقط، دون الحاجة إلى إيصال "الممارسة".

وبهذا سيتمكن المواطن من التحكم في استهلاكك الفعلي للكهرباء، كما يمكن الترشيد في الاستخدام وصيانة الأجهزة الكهربائية بشكل منتظم، حسب بيان كهرباء المنوفية.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي سبق وصرح أمس الخميس، أن مشكلة انقطاع الكهرباء لن تتكرر مجددًا، مشيرًا إلى أنه تم تأمين الشحنات اللازمة لضمان استمرارية التيار الكهربائي دون انقطاع.

وأضاف أن الحكومة وافقت على تخصيص مبلغ 7 مليارات جنيه لوزارة الكهرباء، بهدف تمويل وتنفيذ مشروعات جديدة لتأمين مصادر الطاقة وتعزيز قدرات الشبكة الكهربائية.

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