الآن رابط الاستعلام عن تذكرة مصر للطيران.. بالرابط والخطوات

يهتم العديد من المواطنين بالاستعلام عن تذكرة مصر للطيران، حيث يبحث الكثيرين عن تذاكر مصر للطيران وكيفية الاستعلام عنها أونلاين دون الذهاب إلى مقر الشركات أو المطار.

وأتاحت شركة مصر للطيران طرق الاستعلام عن تغيير تذكرة مصر للطيران، من خلال رقم الحجز، لتغيير الرحلة أو تغيير المقعد أو اختيار الوجبة المناسبة، وذلك تسهيلًا عليهم.

كما أتاحت شركة مصر للطيران لعملائها، شراء الوزن الزائد من الأمتعة في الطائرة، بشكل سريع عبر الموقع الإلكتروني الخاص بشركة مصر للطيران.

الاستعلام عن تذكرة مصر للطيران

ويوضح لكم الموجز، على النحو التالي طريقة الاستعلام عن تذكرة مصر للطيران بالخطوات التالية:

الدخول إلى موقع مصر للطيران من هنــا.

- الضغط على ايقونة استعراض الحجز.

- إدخال البيانات المطلوبة الخاصة بطالب الخدمة.

- إدخال رقم الحجز السابق.

- الضغط على أيقونة إرسال.

- تظهر بيانات تذكرة مصر للطيران.

مصر للطيران

خطوات حجز تذكرة مصر للطيران إلكترونيا

ويستطيع جميع المواطنين المسافرين حجز تذكرة مصر للطيران بسهولة إلكترونيا من خلال موقع شركة مصر للطيران الرسمي، عبر إتباع بعض الخطوات البسيطة وهي كالتالي:



-الدخول إلى موقع شركة مصر للطيران من هنـــا.

-اختيار خانة حجز الرحلة.

- تحديد البيانات المطلوبة لحجز الرحلة وفق مكان السفر.

- تحديد تاريخ المغادرة والعودة.

- تحديد درجة الحجز الخاصة بالرحلة.

- الضغط على ايقونة احجز أسفل الشاشة.

- تظهر لك الرحلات المتوفرة، وفقا للدواعي التى سبق وحددتها على المغادرة.

- اختيار الرحلة المناسبة.

- وضع ووسائل الاتصال بك فى حالة حدوث أي تغيرا مثل ارقام الهاتف المحمول

- قم باختيار طريقة الدفع الخاصة بالرحلة وفقا لمواعد الحجز.



كيفية تأكيد حجز تذكرة مصر للطيران

يمكنك تأكيد تذكرة حجز تذكرة سفرك من خلال شركة مصر للطيران عن وذلك عن طريق تأكيد رقم الحجز على رحلات شركة مصر للطيران، والذي يتكون من 6 أحرف وأرقام مختلفة.



هل يمكن استرداد تذكرة الطيران إلكترونيا

في هذا السياق، أوضحت شركة مصر للطيران إنه يمكن للمسافر أن يسترد قيمة التذكرة عبر الإنترنت وقراءة الشروط العامة بعناية للتحقق من أحقية التذكرة، لافته إلى إنه بالنسبة لمعاملات PAYPAL أن الطريقة الوحيدة لاسترداد الأموال هي ملء نموذج استرداد الأموال عبر الإنترنت واختيار PAYPAL كطريقة دفع من القائمة المنسدلة.

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