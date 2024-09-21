حميد الشاعري: الذكاء الاصطناعي فرصة كبيرة بس مش أي حد يستخدم صوتي

كشف الفنان حميد الشاعري خلال لقاءه مع الفنان عباس أبو الحسن عن رأيه في الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أنه يعتبره "عظيمًا".

يرصد موقع " الموجز" رأي حميد الشاعري في الذكاء الاصطناعي وصراعاته الشخصية في السياق التالي



حميد الشاعري

رأي الشاعري في الذكاء الاصطناعي

وأوضح حميد الشاعري أنه يملك بصمة صوتية خاصة، وقد تعاقد مع جهات معينة لتسجيلها، قائلا: "لو ابني عاوز يعمل أغنية جديدة بصوت أبوه، يقدر يستخدم بصمة صوتي"،ورغم حماسه، أبدى تخوفه من استخدام صوته دون إذن.

مميزات وعيوب الذكاء الاصطناعي

تابع الشاعري بالحديث عن مميزات وعيوب الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أنه يملك مزايا عديدة لكنه قد يؤدي إلى نتائج غير مرضية.

أضاف: "ممكن تشوف فيلم جديد لعبد الحليم بفضل الذكاء الاصطناعي، وهو موجود منذ 2014".

أزمة مع الحلاق

في سياق آخر، أصبح الشاعري حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو يظهر مشاجرة مع حلاق في منطقة التجمع. الفيديو، الذي حقق رواجًا على "تيك توك"، يظهر الشاعري وهو يطلب من الحلاق تسريحة معينة، لكنه شعر بخيبة أمل وقرر إنهاء الأمر بطريقة غير تقليدية.

ذكرياته مع محمد منير

تطرق الشاعري أيضًا لذكرياته مع الفنان محمد منير، حيث أكد أن أول لحن له كان لأغنية "طريق".

وأعرب عن إعجابه الكبير بمنير، مشيرًا إلى أنه كان مصدر إلهام له.

حميد الشاعري في حفل بأبو ظبي

من ناحية أخرى، يستعد الفنان حميد الشاعري، لإحياء حفلاً غنائيًا في أبو ظبى، وذلك يوم السبت الموافق 4 نوفمبر المقبل



حميد الشاعري

ذكريات حميد الشاعري مع الموسيقى

في تصريحات سابقة، كشف حميد الشاعري أنه بدأ مشواره الموسيقي بعزف أغنية "بهواك".

في تلك الفترة، كانت خالته تشتري له بنبونيرة، فقام بفكها وصنع منها أوتارًا لتبدأ رحلته مع العزف على "أكسليفون". كان حينها في الخامسة أو السادسة من عمره، ولم يكن لديه أي هواية بعد.

ثم التحق بكنيسة سانت كاترين بالإسكندرية، حيث أدخله خاله. هناك بدأ يعزف على آلة التشيللو، وكان لديه صديق مقرب هو أكرم التبريزي.

وأشار حميد إلى أنه كان يعشق صوت عبد الحليم حافظ، وكان يستمع لأغانيه بشغف مع والده.

كما أعرب عن حبه لمحمد فوزي، حيث كان يركز جيدًا في كلمات الأغاني

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