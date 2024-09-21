أسعار البنزين والسولار اليوم السبت.. بنزين 92 بكام

أسعار البنزين والسولار اليوم السبت.. شهدت أسعار الوقود في مصر خلال الأشهر الماضية زيادات مستمرة، وذلك ضمن خطة الحكومة لرفع الدعم تدريجيًا عن الوقود، بما يتناسب مع الأسعار العالمية.

وبناءًعلى ذلك ارتفعت معدلات البحث حول أسعار البنزين و السولار اليوم السبت التي شهدت استقرارًا في السوق المصرين ورغم ذلك يسعى العديد من أصحاب السيارات يوميًا البحث والتعرف على آخر التحديثات.

أسعار البنزين والسولار اليوم السبت

الموجز يتناول خلال السطور التالية آخر تحديث طرأ على أسعار البنزين والسولار اليوم السبت الموافق 21-9-2024، فوالتي تم تعديلها في يوليو الماضي.

وتماشيًا مع رغبة ملاك السيارات في معرفة ما مصير أسعار البنزين والسولار اليوم السبت، وخصوصًا بعد ارتفاع سعر أسطوانه الغاز خلال الأيام الماضية وبعد أن ارتفعت معدلات البحث إليكم قائمة اسعار البنزين والسولار الرسمية فى كافة محطات الوقود وهي كالتالي :

قائمة اسعار البنزين والسولار الرسمية فى كافة محطات الوقود

أسعار البنزين والسولار اليوم السبت

سعر بنزين 95: 15 جنيهًا للتر سعر بنزين 92: 13.75 جنيه للتر سعر بنزين 80: 12.25 جنيه للتر سعر السولار: 11.50 جنيه للتر سعر الكيروسين: 11.50 جنيه للتر سعر المازوت: 8500 جنيه للطن

ارتفاع سعر أنبوبة البوتاجاز

وبجانب عرض أسعار البنزين والسولار اليوم السبت، شهد الشارع المصري أيضًا خلال الأيام الماضية ارتفاع سعر أنبوبة البوتاجاز بنسبة 50 % بعد أن كانت بـ100 جنيه أصبح سعرها الرسمي 150 جنيه وترتفع من مكان إلى آخر حسب النقل والتوزيع .

وترتبط الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود لهذا ننقل لكم أسباب ارتفاع أسعار البنزين في مصر:

أسباب ارتفاع أسعار البنزين في مصر

ارتفاع أسعار النفط العالمية، حيث شهدت الأسواق العالمية تذبذبًا في أسعار النفط نتيجة الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية.

خطة رفع الدعم، وتعمل الحكومة على تنفيذ خطة تدريجية لرفع الدعم عن المشتقات البترولية، بهدف توجيه الدعم بشكل أكبر إلى القطاعات الحيوية الأخرى مثل التعليم والصحة.

لجنة تسعير المواد البترولية

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة تسعير المواد البترولية تعقد اجتماعها كل ثلاثة أشهر لمراجعة آلية تسعير البنزين، وتهدف إلى التكيف مع التغيرات في الأسعار العالمية، ومن المتوقع أن يُعقد الاجتماع المقبل خلال الفترة ما بين شهري سبتمبر وأكتوبر، وسيتم تقييم وضع أسعار النفط العالمية من أجل تحقيق توازن بين الأسعار المحلية والمتغيرات الدولية، كما تسعى بشكل مستمر إلى الاستجابة لمتطلبات المواطنين من خلال متابعة آخر التطورات في السوق العالمية لضمان تحقيق أسعار عادلة.

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