بعد طلبها | ترامب يرفض مناظرة ثانية مع هاريس: "فات الأوان"

أعلن المرشح الجمهوري للرئاسة، دونالد ترامب، يوم السبت، رفضه لطلب منافسته الديمقراطية، كامالا هاريس، لإجراء مناظرة ثانية في شهر أكتوبر قبل أيام من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ويعرض الموجز التفاصيل.

جاء هذا الرفض خلال لقاء انتخابي في ولاية كارولاينا الشمالية، حيث أكد ترامب أن الوقت قد فات لإجراء مناظرة جديدة، مشيرًا إلى أن التصويت المبكر قد بدأ بالفعل في ثلاث ولايات يوم الجمعة الماضي.

دعوة حملة هاريس لمناظرة جديدة

وكانت حملة هاريس الانتخابية قد أعلنت موافقتها على دعوة شبكة "سي.إن.إن" لإجراء مناظرة مع ترامب في 23 أكتوبر.

وأكدت جين أومالي ديلون، رئيسة حملة هاريس، أن ترامب يجب ألا يجد أي مشكلة في الموافقة على هذه المناظرة، حيث أن النظام والقواعد هما نفسهما اللذان تم اعتمادهما في مناظرة "سي.إن.إن" السابقة التي جرت في يونيو، والتي أشاد بها ترامب حينها واعتبر نفسه فائزًا فيها.ا

ترامب: التصويت المبكر يعرقل التوقيت

برر ترامب رفضه بإطلاق عملية التصويت المبكر، مؤكدًا أن إجراء مناظرة جديدة في هذه المرحلة قد يكون غير مجدٍ، حيث بدأ الناخبون بالفعل بالإدلاء بأصواتهم.

هاريس تتحدى وتنتظر رد ترامب

رغم رفض ترامب، لا تزال هاريس مصممة على المضي قدماً في خططها لإجراء مناظرة ثانية. وقد ركزت حملتها الانتخابية على ضرورة إجراء هذا اللقاء، معتبرة أن من حق الناخبين أن يشاهدوا نقاشاً آخر بين المرشحين. وفي هذا السياق، قالت جين أومالي ديلون، رئيسة حملة هاريس: "إذا كان ترامب واثقًا بفوزه السابق في مناظرة يونيو، فلا يوجد سبب يمنعه من قبول هذه الدعوة".

أهمية المناظرة في الصراع الانتخابي

المناظرات الانتخابية تعتبر عنصراً أساسياً في الحملة الانتخابية، حيث تتيح للمرشحين فرصة مواجهة بعضهم البعض مباشرة أمام الجمهور، مما يسهل على الناخبين اتخاذ قرارات مستنيرة. وفي هذه المناظرة المرتقبة، تأمل هاريس أن تتمكن من تسليط الضوء على النقاط الرئيسية في برنامجها السياسي ومقارنتها بمواقف ترامب.

تظل الأنظار متجهة نحو رد ترامب النهائي بشأن المناظرة، ومع التغطية الإعلامية المكثفة والمتابعة الكبيرة لهذه المناوشات السياسية، سيكون لهذه المناظرة – إذا تمت – تأثير كبير على الرأي العام الأميركي، وخاصة مع اقتراب موعد الانتخابات.

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