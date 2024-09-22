نشرة أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 22-9-2024 في مصر

يحرص عدد كبير من المواطنين على متابعة اسعار مواد البناء، خلال الفترة الحالية، خاصة بعد تعرضها لموجة من عدم الاستقرار بين الارتفاع والانخفاض، ومنها سعر الحديد وخام البليت، مما ينعكس على باقي مواد البناء، حيث أن أي تغيير في هذه الأسعار يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على تكلفة المشاريع الإنشائية. كما أن استقرار الأسعار سيساهم في تعزيز الثقة في السوق ويشجع على الاستثمار في مشاريع جديدة.

وتعتبر أسواق مواد البناء من القطاعات الحيوية التي تؤثر على الاقتصاد المحلي، حيث يشهد السوق حاليًا تقلبات ملحوظة في الأسعار. يعكس هذا الوضع تأثير عدة عوامل، مثل العرض والطلب، والظروف الاقتصادية العالمية والمحلية.

وفيما يلي يستعرض لكم الموجز خلال السطور التالية أسعار الحديد والأسمنت، وفقًا لـ بوابة أسعار مجلس الوزراء.

‎سعر طن الحديد اليوم

- بلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري 40000 جنيه، مسجلًا تراجعا قدره 916 جنيهات عن الأسعار المسجلة.

- أما حديد عز، فوصل سعره إلى نحو 41934 جنيهًا، مسجلًا تراجعً قدره 302 جنيه عن الأسعار المسجلة.

وتشير هذه الأسعار إلى تراجع ملحوظ في أسعار الحديد، وهو ما قد يساهم في تخفيض تكلفة المشاريع الإنشائية. متوسط سعر طن الحديد الاستثماري عند 40000 جنيه، وتراجع حديد عز إلى 41934 جنيهًا، قد يوفر فرصة للمقاولين والمستثمرين للاستفادة من هذه الأسعار المنخفضة.

سعر حديد السويس اليوم

- وبلغ سعر حديد السويس 39 ألف جنيه.

- أما سعر حديد المراكبي، فجاء بقيمة 41 ألف جنيه.

- وبالنسبة لحديد بشاي فسجل 41 ألف جنيه.

- وسعر حديد العشري سجل 37.500 جنيه.

- وسعر حديد الجيوشى سجل 39 ألف جنيه.

‎سعر الاسمنت اليوم في مصر

-وبلغ سعر طن أسمنت الرمادي 2807 جنيهًا مسجلًا تراجع قدره 202 جنيه عن الأسعار المسجلة أمس السبت.

- وسجل سعر طن أسمنت النصر 1960 جنيهًا.

- وسجل سعر طن أسمنت الشركة العربية المسلح 2000 جنيه.

- أما سعر طن أسمنت العسكري فسجل 1950 جنيهًا.

- ووصل سعر طن أسمنت طرة وحلوان إلى 1990 جنيهًا.

- وسجل سعر طن أسمنت السويس 2000 جنيه.

سعر شيكارة الاسمنت

وتتأثر أسعار شيكارة الأسمنت بشكل كبير بنوع الشركة ووزن الشيكارة، حيث يتراوح سعر شيكارة وزن 50 كجم بين 95 و120 جنيهًا. هذا التفاوت يمكن أن يكون له تأثير على ميزانية المشاريع، لذا من المهم للمقاولين والمستهلكين مقارنة الأسعار من عدة شركات قبل اتخاذ القرار.

سعر الزلط اليوم

وتتفاوت أسعار الزلط في السوق المحلية بشكل ملحوظ، حيث تتراوح بين 150 إلى 250 جنيهًا للمتر المكعب، وذلك حسب نوع الزلط وموقع البيع. هذه الفروق في الأسعار قد تعكس جودة الزلط ومصدره، مما يؤثر على تكاليف المشاريع الإنشائية.

سعر الرمل اليوم

وسجل سعر الرمل استقرارًا نسبيًا، حيث يتراوح سعر المتر المكعب بين 75 و100 جنيه. هذا الاستقرار قد يكون إيجابيًا للمقاولين، حيث يسهل عليهم تقدير تكاليف المشاريع. من الجيد دائمًا التحقق من الجودة ومصادر الرمل للحصول على أفضل قيمة مقابل السعر، مما يساهم في تحسين فعالية التكلفة للمشاريع الإنشائية.

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