تابع نشرة أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 15-9-2024

انخفضت أسعار مواد البناء اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024، داخل الأسواق المحلية، حيث تراجعت أسعار الحديد والأسمنت تراجعًا ملحوظًا ، وهبطت أسعار الحديد بمقدار يتراوح بين 5000 إلى 7000 جنيه للطن، وذلك بسبب تراجع سعر الدولار في السوق الموازية وانخفاض أسعار خام البيليت عالميًا.

كذلك، انخفضت أسعار الأسمنت بقيمة تتراوح بين 70 و130 جنيهًا للطن، لكنها عاودت الارتفاع مرة أخرى بزيادة تراوحت بين 10 و20 جنيهًا للطن وتختلف الأسعار من منطقة إلى أخرى بناءً على العرض والطلب ومصاريف النقل.

أسعار مواد البناء

حديد التسليح

سجل إنتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 ملايين طن، إلى جانب إنتاج نحو 4.5 ملايين طن من خام البيليت، كما شهدت صادرات مصر من الحديد والصلب زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت إلى 2.33 مليار دولار بنهاية عام 2023 مقارنة بـ1.4 مليار دولار في عام 2022، وذلك وفقًا لبيانات المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، بالإضافة إلى تقرير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات.

يستعرض الموجز في هذه السطور آخر تحديث لأسعار مواد البناء:

سعر طن الحديد اليوم

وصل سعر طن حديد المصريين إلى 41,100 جنيه.

بلغ سعر طن حديد عز والدخيلة نحو 41,500 جنيه.

سجل سعر طن حديد المراكبي نحو41,000 جنيه.

وصل سعر طن حديد الكومي إلى 39,000 جنيه.

بلغ سعر طن حديد بيانكو نحو38,800 جنيه.

سعر الحديد

سعر الأسمنت اليوم في مصر

سجل سعر طن أسمنت الشركة العربية مصر بني سويف نحو 2,670 جنيهًا.

بلغ سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر نحو 2,700 جنيه.

سجل سعر طن أسمنت المعلم نحو 2,670 جنيهًا.

بلغ سعر طن أسمنت السهم نحو 2,650 جنيهًا.

وصل سعر طن أسمنت طرة وحلوان إلى 2,210 جنيهات.

بلغ سعر طن أسمنت السويدي نحو 2,950 جنيهًا.

أسعار الجبس

سجل سعر طن جبس البلاح نحو 1,350 جنيهًا.

بلغ سعر طن جبس السويس نحو 1,300 جنيه.

وصل سعر طن جبس الدولية إلى 1,400 جنيه.

أسعار الأسمنت الأبيض

بلغ سعر طن الأسمنت الأبيض العادة نحو 4,100 جنيه.

وصل سعر طن أسمنت سوبر سيناء الأبيض إلى 4,000 جنيه.

سجل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض نحو 4,100 جنيه.

سعر شيكارة الأسمنت

يتراوح سعر شيكارة الأسمنت (وزن 50 كجم) في مصر بين 98 و111 جنيهًا، حسب النوعية والمصنع

أسعار الزلط

الزلط الفينو: يتراوح بين 275 و400 جنيه للمتر.

الزلط الكبير: يتراوح بين 240 و260 جنيه للمتر.

مكعب الزلط: حوالي 250 جنيه للمتر.

الزلط السن: يُقدر بحوالي 225 جنيه للمتر.

أسعار الرمل

الرمل الناعم: يبلغ سعر المتر حوالي 90 جنيه.

الرمل الخشن: يبلغ سعر المتر حوالي 100 جنيه.

الرمل العادة: يسجل حوالي 165 جنيه للمتر.

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