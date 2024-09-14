نشرة أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 14-9-2024 في مصر

ارتفعت أسعار مواد البناء في مصر اليوم السبت 14 سبتمبر 2024، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، تغيرات ملحوظة في أسعار الحديد والأسمنت، إلى جانب متابعة أسعار الرمل والزلط.

ويستعرض الموجز في هذا التقرير أحدث المعلومات حول أسعار مواد البناء اليوم.

سعر طن الحديد اليوم

سجلت أسعار الحديد اليوم ارتفاعات متفاوتة في الأسواق المصرية، وجاءت الأسعار كما يلي:

الحديد الاستثماري: بلغ متوسط سعره 40,743 جنيهًا للطن، مسجلًا ارتفاعًا قدره 2,227.44 جنيهًا للطن.

أسعار الحديد والأسمنت

حديد عز: سجل سعر 42,105 جنيهًا للطن، محققًا ارتفاعًا قدره 835.38 جنيهًا للطن.

كما يُلاحظ أن أسعار الحديد للمستهلك قد تزيد من 500 إلى 1,000 جنيه عند التجار والموزعين. ومن أبرز أسعار الحديد الأخرى في السوق:

حديد بشاي: 41,000 جنيه للطن.

حديد المصريين: 41,000 جنيه للطن.

حديد الكومي: 38,000 جنيه للطن.

حديد العشري: 37,500 جنيه للطن.

حديد العتال: 39,000 جنيه للطن.

حديد الجيوشي: 39,000 جنيه للطن.

حديد المراكبي: 41,000 جنيه للطن.

سعر الاسمنت اليوم في مصر

شهدت أسعار الأسمنت استقرارًا نسبيًا اليوم، حيث جاء متوسط سعر الأسمنت الرمادي عند 2,870 جنيهًا للطن، مسجلًا ارتفاعًا قدره 113.29 جنيهًا للطن.

وفيما يلي بعض الأسعار التفصيلية لأنواع الأسمنت:

أسمنت المسلح: 2,000 جنيه للطن.

أسمنت النصر: 1,920 جنيهًا للطن.

أسمنت النهضة: 2,270 جنيهًا للطن.

أسمنت السويدي: 2,100 جنيهًا للطن.

أسمنت المخصوص: 1,950 جنيهًا للطن.

سعر شيكارة الاسمنت

يبلغ سعر شيكارة الأسمنت 50 كجم وفقًا للسوق المحلي من 80 إلى 100 جنيه تقريبًا، ويختلف السعر حسب النوعية والمصنع.

مواد البناء

سعر الزلط اليوم

الزلط الفينو: يتراوح بين 285 و400 جنيه للمتر.

الزلط الكبير: يتراوح بين 240 و260 جنيه للمتر.

مكعب الزلط: يصل إلى 250 جنيه.

الزلط السن: يُقدر بحوالي 225 جنيه.

سعر الرمل اليوم

الرمل الناعم: سعر المتر يبلغ 90 جنيه.

الرمل الخشن: سعر المتر 100 جنيه.

الرمل العادة: يُسجل حوالي 165 جنيه للمتر.

تشهد أسعار مواد البناء، بما فيها الحديد، الأسمنت، الزلط، والرمل، تقلبات مستمرة، وتؤثر هذه التقلبات على تكاليف المشاريع الإنشائية، لذا من المهم متابعة هذه الأسعار باستمرار لضمان تخطيط سليم للمشروعات.

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