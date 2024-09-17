نشرة أسعار مواد البناء الآن.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 17-9-2024 في مصر

شهدت أسعار مواد البناء، حالة من الإاستقرار النسبي في الأسواق المصرية اليوم، الثلاثاء، الموافق 17 سبتمبر 2024، حيث تتراوح الأسعار حسب المناطق المختلفة، وفيما يلي نعرض تفاصيل الأسعار الحالية لبعض مواد البناء الأساسية:

وتشهد أسعار مواد البناء تقلبات طفيفة بين الحين والآخر بناءً على عوامل مثل تكلفة النقل وأسعار الطاقة، بالإضافة إلى حالة السوق المحلية، كذلك، تلعب الأزمات العالمية والتغيرات السياسية دوراً في تغيير أسعار هذه المواد، مما ينعكس على تكلفة المشاريع الإنشائية.

يستعرض الموجز لمتابعيه في السطور التالية أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء، الموافق 17 سبتمبر 2024، على النحو الآتي:

سعر طن الحديد اليوم الثلاثاء

يستعرض لكم الموجز خلال السطور التالية متوسط أسعار الحديد فى مصر اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024.

سجل متوسط سعر طن الحديد الاستثماري نحو 42,012 جنيهًا.

وبلغ سعر طن حديد عز 43,352 جنيهًا.

وصل سعر حديد السويس إلى 39,000 جنيه للطن.

سجل سعر طن حديد المراكبي 41,000 جنيه.

بلغ سعر طن حديد بشاي 41,000 جنيه.

سجل سعر حديد العشري 37,500 جنيه للطن.

وصل سعر طن حديد الجيوشي إلى 39,000 جنيه.



أسعار الأسمنت اليوم في مصر



- استقر سعر الأسمنت الرمادي عند 2911 جنيها للطن، مسجلا ارتفاعا قدره 41 جنيها في الطن.

- سجل سعر أسمنت المسلح 2000 جنيه للطن، والنصر 1920 جنيهًا للطن، وجنوب الوادي 1930 جنيهًا للطن، والعسكري 1950 جنيهًا، والنهضة 2270 جنيهًا.

- بلغ سعر أسمنت السويدي 2100 حنيه للطن، والسويس 1990جنيهًا للطن، وحلوان 1980 جنيهًا للطن، والمخصوص 1950 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المخلوط والمقاوم فى مصر

سجلت أسعار الأسمنت المخلوط بين 1310 - 1370 جنيها، والأسمنت المقاوم بين 2120-2220 جنيهًا، والأسمنت الأبيض تراوح بين 3900-3920 جنيها.

سعر شيكارة الأسمنت

يتراوح سعر شيكارة الأسمنت بوزن 50 كجم بين 100 و150 جنيه، وذلك حسب النوعية والمصدر.

سعر الزلط اليوم

الزلط الفينو يتراوح سعره بين 285 و300 جنيه للمتر.

الزلط الكبير يتراوح بين 240 و260 جنيهًا للمتر.

أما الزلط السن فسعره حوالي 225 جنيهًا للمتر.

سعر الرمل اليوم

الرمل الناعم يصل إلى 90 جنيهًا للمتر.

الرمل الخشن يبلغ حوالي 100 جنيه للمتر.

الرمل العادة يتراوح سعره حول 150 جنيهًا للمتر

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