نشرة أسعار مواد البناء الآن.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 16-9-2024 في مصر

أسعار مواد البناء.. شهدت أسعار مواد البناء في الأسواق المصرية اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024 استقرارًا نسبيًا، حيث سجلت أسعار الحديد، الأسمنت، والجبس أرقامًا متفاوتة حسب الشركات المختلفة، فيما يلي تفصيل لأحدث الأسعار في بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

تتأثر أسعار مواد البناء بعدد من العوامل الاقتصادية والبيئية، منها تكلفة المواد الخام، والطلب والعرض في السوق، والسياسات الحكومية المتعلقة بالاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى تقلبات أسعار الطاقة والنقل، كذلك، تلعب الأزمات العالمية والتغيرات السياسية دوراً في تغيير أسعار هذه المواد، مما ينعكس على تكلفة المشاريع الإنشائية.

مواد البناء

يستعرض الموجز في السطور التالية أسعار مواد البناء اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024 على النحو الآتي:

سعر طن الحديد اليوم الاثنين

سجل متوسط سعر طن الحديد الاستثماري نحو 42,011 جنيهًا.

بلغ سعر حديد عز 43,352 جنيهًا.

وصل سعر حديد السويس إلى 39,000 جنيه.

سجل سعر حديد المراكبي 41,000 جنيه.

بلغ سعر حديد بشاي 41,000 جنيه.

سجل سعر حديد العشري 37,500 جنيه.

وصل سعر حديد الجيوشي إلى 39,000 جنيه.

أسعار الحديد

أسعار الحديد عالميًا

سعر حديد التسليح: 438 دولارًا للطن.

سعر خام الحديد: 91.93 دولارًا للطن المتري.

سعر البيليت (المستخدم في صناعة الحديد): 461 دولارًا للطن.

سعرالأسمنت اليوم الاثنين في مصر

سعر طن أسمنت الرمادي: بلغ 2,911 جنيهًا.

سعر طن أسمنت النصر: وصل إلى 1,960 جنيهًا.

سعر طن أسمنت الشركة العربية المسلح: استقر عند 2,000 جنيه.

سعر طن أسمنت العسكري: سجل 1,950 جنيهًا.

سعر طن أسمنت طرة وحلوان: وصل إلى 1,990 جنيهًا.

سعر طن أسمنت السويس: استقر عند 2,000 جنيه.

أسعار مواد البناء

سعر شيكارة الأسمنت

يتراوح سعر شيكارة الأسمنت بوزن 50 كجم بين 80 و100 جنيه، وذلك حسب النوعية والمصدر.

سعر الزلط اليوم

الزلط الفينو يتراوح سعره بين 285 و300 جنيه للمتر.

الزلط الكبير يتراوح بين 240 و260 جنيهًا للمتر.

أما الزلط السن فسعره حوالي 225 جنيهًا للمتر.

سعر الرمل اليوم

الرمل الناعم يصل إلى 90 جنيهًا للمتر.

الرمل الخشن يبلغ حوالي 100 جنيه للمتر.

الرمل العادة يتراوح سعره حول 165 جنيهًا للمتر.

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