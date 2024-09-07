نشرة أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 9-7-2024

يهتم قطاع كبير من الناس بمعرفة أسعار مواد البناء بشكل يومي، لاسيما التجار والعاملين بقطاع البناء، مثل أسعار الحديد والأسمنت وغيره حيث تتغير أسعار مواد البناء بشكل مستمر يوميًا، وفي إطار حرص الموجز على تلبية ما يهتم به القراء نقدم لكم أسعار مواد البناء اليوم السبت 7-9 2024.

سعر طن الحديد اليوم السبت

وشهدت أسعار مواد البناء حالة من التباين في الأسواق، حيث سجل سعر حديد عز اليوم السبت 7-9 2024 بالسوق 41500 جنيه، وذلك مع تساؤل المستهلكين عن أسعار الحديد ومواد البناء الآن في مصر.

سجل متوسط سعر طن الحديد الاستثماري 39928 جنيهًا، مسجلًا تراجع قدره 875 جنيهًا عن الأسعار المسجلة الجمعة.

أما حديد عز، فوصل لنحو 42200 جنيهًا تراجع قدره 158 جنيهًا عن الأسعار المسجلة الحمعة.

وبلغ سعر حديد السويس 39 ألف جنيه.

أما سعر حديد المراكبي، فجاء بقيمة 41 ألف جنيه.

وبالنسبة لحديد بشاي فيسجل 41 ألف جنيه.

وسعر حديد العشري يسجل 37.500 جنيه.

وسعر حديد الجيوشى يسجل 39 ألف جنيه.

سعر الأسمنت اليوم في مصر

- وبلغ سعر طن أسمنت الرمادي 2615 جنيهًا مسجلًا تراجع قدره 49 جنيهات عن الأسعار المسجلة، أمس.

- أما سجل سعر طن أسمنت النصر 1960 جنيهًا.

- وسجل سعر طن أسمنت الشركة العربية المسلح 2000 جنيه.

- أما سعر طن أسمنت العسكري فسجل 1950 جنيهًا.

- ووصل سعر طن أسمنت طرة وحلوان إلى 1990 جنيهًا.

- وسجل سعر طن أسمنت السويس 2000 جنيه.

سعر الزلط اليوم السبت في الأسواق

-بلغ الزلط الفينو: يتراوح بين 285 جنيهًا و400 جنيهًا.

-سجل سعر الزلط الكبير: يتراوح بين 240 جنيهًا و260 جنيهًا.

-سجل سعر مكعب الزلط: 250 جنيهًا.

-سجل سعر الزلط نحو السن: 225 جنيهًا.

سعر الرمل اليوم السبت

-بلغ سعر المتر من الرمل الناعم في السوق اليوم الجمعة 90 جنيهًا،

-سجل سعر المقدار نفسه من الرمل الخشن 100 جنيهًا

-بلغ سعر المتر من الرمل العادة 165 جنيهًا.

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