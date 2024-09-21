نشرة أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 21-9-2024 في مصر

شهدت أسعار مواد البناء اليوم في السوق المصرية ارتفاعات جديدة، حيث سجلت أسعارالحديد والأسمنت زيادات ملحوظة، إلى جانب استقرار أسعار الزلط والرمل.

تشهد أسعار مواد البناء تغيرات ملموسة يوميا، خاصة في أسعار الحديد والأسمنت، مما يعكس التحديات الاقتصادية والتغيرات في السوق المحلي، ويظل السوق في حالة تقلب مستمر، مما يدفع إلى مراقبة الأسعار بشكل دوري.

يستعرض الموجز في التقرير التالي تفاصيل هذه الأسعار مع التحديثات اليومية.

سعر طن الحديد اليوم

ارتفعت أسعار الحديد اليوم في البورصة والأسواق المحلية، وفقًا لتقرير بوابة الأسعار المحلية بمجلس الوزراء، حيث ارتفع سعر طن حديد عز بقيمة 387 جنيهًا ليصل إلى 42236 جنيهًا للطن. أما الحديد الاستثماري فقد صعد بـ519 جنيهًا ليسجل مستويات جديدة.

أسعار طن الحديد

سعر طن حديد عز: 42236 جنيهًا.

سعر طن الحديد الاستثماري: 40916 جنيهًا.

سعر طن حديد بشاي: 38,500 جنيه.

سعر طن حديد السويس: 38,000 جنيه.

سعر طن حديد ستيل: 38,500 جنيه.

سعر طن حديد العشري: 37,500 جنيه.

سعر طن حديد الجيوشي: 39,000 جنيه.

سعر الأسمنت اليوم في مصر

ارتفع سعر الأسمنت اليوم بقيمة 259 جنيهًا ليصل إلى 3010 جنيهًا للطن، مع اختلافات طفيفة بين الشركات.

سعر طن أسمنت النصر: 1960 جنيهًا.

سعر طن أسمنت الشركة العربية المسلح: 2000 جنيه.

أسعار الأسمنت

سعر طن أسمنت العسكري: 1950 جنيهًا.

سعر طن أسمنت طرة وحلوان: 1990 جنيهًا.

سعر طن أسمنت السويس: 2000 جنيه.

سعر شيكارة الأسمنت

تختلف أسعار شيكارة الأسمنت حسب نوع الشركة ووزن الشيكارة، ولكن يمكن تقدير السعر بناءً على أسعار الطن، حيث يتراوح سعر شيكارة الأسمنت وزن 50كجم بين 95 و120 جنيهًا.

سعر الزلط اليوم

أسعار الزلط في السوق المحلية اليوم تتراوح بين 150 إلى 250 جنيهًا للمتر المكعب، بحسب نوع الزلط وموقع البيع.

سعر الرمل اليوم

سجل سعر الرمل استقرارًا نسبيًا، حيث يتراوح سعر المتر المكعب من الرمل بين 75 إلى 100 جنيه.

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