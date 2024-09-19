نشرة أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 19-9-2024 في مصر

أسعار مواد البناء.. تراجعت أسعار مواد البناء اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024 بشكل كبير داخل الأسواق المصرية وخاصة أسعارالحديد والأسمنت، مما يعكس تحسنًا في حركة العرض والطلب في الأسواق المحلية.

يقدم الموجز لكم في هذا التقرير تحديثًا حول أسعار بعض المواد الأساسية المستخدمة في البناء، بما في ذلك أسعار الحديد، الأسمنت، الزلط، الرمل، تتفاوت الأسعار بناءً على النوع والجودة والمورد، مما يستدعي متابعة دقيقة لتحديد الخيارات الأكثر اقتصادية للمشاريع.

سعر طن الحديد اليوم

سجل سعر طن الحديد انخفاضًا جديدًا اليوم الخميس 19-9-2024، مما كان له أثر على حركة البناء والتشييد في البلاد، وتفصيلًا جاءت الأسعار كما يلي:

سعر الحديد الاستثماري: بلغ 40,290 جنيهًا للطن، بانخفاض قدره 228 جنيهًا عن الأيام السابقة.

سعر حديد عز: 41,961 جنيهًا للطن، وهو سعر يشمل ضريبة القيمة المضافة وتكاليف النقل.

سعر السويس للصلب: 39,000 جنيه للطن.

سعر حديد المصريين: 41,100 جنيه للطن.

سعر حديد الجارحي: 39,000 جنيه للطن.

سعر حديد مصر ستيل: 39,000 جنيه للطن.

أسعار مواد البناء

أسعار الحديد عالميًا

على المستوى العالمي، بلغ سعر حديد التسليح 438 دولارًا للطن، بينما سجل الحديد الخام 91.93 دولار للطن المتري، كما بلغ سعر البليت، وهو المادة الخام المستخدمة في صناعة الحديد، نحو 461 دولارًا للطن.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

شهدت أسعار الأسمنت اليوم أيضًا انخفاضًا ملحوظًا في مختلف الأنواع المتاحة في الأسواق المصرية، وفقًا لآخر تحديثات الأسعار، كانت الأسعار كالتالي:

سعر الأسمنت اليوم: 2,697 جنيهًا للطن، بانخفاض 82 جنيهًا عن الأيام السابقة.

سعر طن أسمنت السويس: 2,770 جنيهًا.

سعر طن أسمنت وادي النيل: 2,610 جنيهات.

سعر طن أسمنت السويدي: 2,910 جنيهات.

سعر طن أسمنت بني سويف: 2,640 جنيهًا.

سعر شيكارة الأسمنت اليوم

يتراوح سعر شيكارة الأسمنت بوزن 50 كجم، بين 100 و150 جنيهًا حسب العلامة التجارية.

سعر الزلط اليوم

الزلط الفينو: 285 - 300 جنيهًا للمتر.

الزلط الكبير: 240 - 260 جنيهًا للمتر.

الزلط السن: حوالي 225 جنيهًا للمتر.

سعر الرمل اليوم

الرمل الناعم: 90 جنيهًا للمتر.

الرمل الخشن: حوالي 100 جنيهًا للمتر.

الرمل العادة: يتراوح سعره حول 150 جنيهًا للمتر.

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