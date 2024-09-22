قبل التسجيل.. اعرف موعد مؤتمر الشباب في الإمارات 2025

موعد مؤتمر الشباب في الإمارات 2025.. يشكل مؤتمر الشباب في الإمارات 2025 منصةً فريدة تجمع شباب العالم من مختلف الثقافات والخلفيات، بهدف تبادل الأفكار والخبرات والعمل معًا على بناء مستقبل أفضل.

ويمثل هذا الحدث فرصة ذهبية للشباب للمشاركة في الحوار العالمي حول القضايا الملحة التي تواجه العالم، مثل التغير المناخي، التنمية المستدامة، والابتكار التكنولوجي.

موعد مؤتمر الشباب في الإمارات 2025

يقدم لكم موقع الموجز، كافة التفاصيل عن موعد مؤتمر الشباب في الإمارات 2025، حيث يعد هذا المؤتمر منصة سنوية تجمع الشباب من جميع أنحاء العالم للتفاعل والتعاون، كما يقدم المؤتمر هذا العام تمويلاً كاملاً لـ 35 مشاركًا يحتاجون إلى الدعم المالي.

لا يفوتك رابط مؤتمر الشباب العالمي 2025 في الامارات وخطوات التسجيل

ويهدف مؤتمر الشباب، الذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، إلى جمع صناع القرار والمؤثرين والشباب من جميع أنحاء العالم في منتدى موحد.

ويهدف البرنامج أيضًا إلى تعزيز فرص التواصل مع المسؤولين الحكوميين والخبراء من الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، مما يوفر منصة حيوية للشباب للمشاركة الفعالة والمساهمة في مهمة المنظمة.

تفاصيل عن مؤتمر الشباب في الإمارات 2025

التاريخ: 9-13 يناير 2025

الموقع: أبو ظبي ، الإمارات العربية المتحدة

التمويل: تم تمويل المؤتمر بالكامل

اللغة: الانجليزية

الاسم الرسمي: منتدى شباب الوكالة الدولية للطاقة المتجددة: الجيل القادم من صناع القرار

المشاركون: مفتوح للشباب من كافة البلدان.

متطلبات التقديم لمؤتمر الشباب في الإمارات 2025

متاح لجميع الجنسيات.

الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 35 عامًا مؤهلون.

القدرة على التواصل باللغة الإنجليزية

جواز سفر ساري المفعول

المزايا التي يقدمها البرنامج لحضور مؤتمر الشباب

يقدم البرنامج مزايا مهمة للمشاركين في مؤتمر الشباب.

إذا كنت بحاجة إلى دعم مالي، يغطي البرنامج تكاليف الإقامة وتذاكر الطيران، مما يضمن عدم منع العقبات المالية للمشاركين المتحمسين من حضور المؤتمر والمساهمة فيه.

رابط التسجيل في مؤتمر الشباب في الإمارات 2025

للتقديم، استخدم الرابط المباشر هنـــــــــــــــــــــــــــــــــا، واملأ جميع المعلومات المطلوبة. قدم نموذج الطلب قبل الموعد النهائي. بعد ذلك، ستتلقى رسالة بريد إلكتروني للتأكيد على أنك قمت بالتسجيل بنجاح.

محاور مؤتمر الشباب في الإمارات 2025

يتناول المؤتمر مجموعة واسعة من المحاور، من بينها:

التغير المناخي: مناقشة سبل مكافحة التغير المناخي والتكيف مع آثاره.

التنمية المستدامة: بحث سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الابتكار التكنولوجي: استكشاف أحدث التطورات التكنولوجية وتأثيرها على المجتمع.

الريادة الاجتماعية: تشجيع الشباب على المشاركة في المشاريع الاجتماعية.

الذكاء الاصطناعي: مناقشة فرص وتحديات الذكاء الاصطناعي.

اقرأ أيضًا:

لا يشترط المؤهل أو الخبرة.. التقديم في وظائف وزارة الشباب والرياضة 2024

« وزارة الشباب والرياضة » تنظم رحلة إلى الإسكندرية لمدة 5 أيام .. ننشر الشروط