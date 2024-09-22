أسعار الطماطم اليوم في سوق العبور.. شوف بعد الزيادة بقت بكام

أسعار الطماطم اليوم في سوق العبور.. شهدت أسعار الطماطم في سوق العبور، القلب النابض لتجارة الخضروات والفاكهة في مصر، ارتفاعًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، مما أثار قلقًا واسعًا لدى المستهلكين والتجار على حد سواء.

وهذا الارتفاع الحاد في الأسعار ألقى بظلاله على موائد المصريين، وأثار العديد من التساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة، والتوقعات المستقبلية لأسعار هذه الخضروات الأساسية.

أسعار الطماطم اليوم في سوق العبور

يقدم لكم موقع الموجز، أسعار الطماطم اليوم في سوق العبور، حيث يشكل سوق العبور، بوصفه أكبر أسواق الجملة للخضروات والفاكهة في مصر، مؤشراً حيوياً لتحديد أسعار هذه المنتجات في الأسواق المحلية.

لذا، فإن أي تقلبات تحدث في أسعار الطماطم في هذا السوق تنعكس بشكل مباشر على الأسعار في الأسواق الأخرى، مما يؤثر على ميزانيات الأسر المصرية.

سعر الطماطم اليوم للمستهلك

سعر الطماطم بين 15 : 25 جنيهًا للكيلو (شوال).

سعر الطماطم اليوم

تواصل أسعار الطماطم الارتفاع، حيث صعدت في سوق العبور، وسجل سعر قفص الطماطم يتراوح بين 400 و450 جنيهًا، بحسب التجار.

أسعار الطماطم

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

سعر الفلفل بلغ 10 جنيهات، والليمون 8 جنيهات، والكوسة 12 جنيهًا، والخيار 12 جنيهًا، والباذنجان الرومي 7 جنيهات.

بلغ سعر الخس الكابوتشا 10 جنيهات للواحدة، وسعر البروكلي 15 جنيهًا، والكرنب الأحمر والأبيض 10 جنيهات

والملوخية 25 جنيهًا للكيلو، وورق العنب 60 جنيهًا، والبامية 60 جنيهًا.

سعر البقدونس، الكسبرة، والشبت جنيهان، والجرجير جنيهان ونصف الجنيه للحزمة، والفاصوليا 60 جنيهًا.

سعر البقدونس، الكسبرة، والشبت جنيهان، والجرجير جنيهان ونصف الجنيه للحزمة، والفاصوليا 60 جنيهًا. بلغ سعر البطاطا الحلوة 10 جنيهات، والباذنجان العروس، الأبيض 8 جنيهات للكيلو الواحد.

بينما الباذنجان الرومي بلغ 12 جنيهًا، كما أوضح التجار أن سعر البصل الأبيض 16 جنيهًا، والبصل الأحمر 12 جنيهًا.

والفلفل الأحمر والشطة 25 جنيهًا، والفلفل الرومي 20 جنيهًا بعد أن كان 24 جنيهًا، والفلفل الحامي 28 جنيهًا، والفلفل الألوان 45 جنيهًا.

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أسعار الفواكه اليوم

تراوح سعر الكنتالوب بين 25 و30 جنيهًا، والبرقوق 80 جنيهًا، والعنب الأحمر والأخضر 45 جنيهًا، والعنب المستورد 110 جنيهات.

والجوافة 40 جنيهًا، والموز البلدي 25 جنيهًا، والموز المستورد 110 جنيهات، والتفاح الفرنسي 150 جنيهًا، والبرتقال الصيفي 25 جنيهًا.

كما بلغ سعر التفاح البلدي 50 جنيهًا، والتفاح الأصفر 90 جنيهًا، والتفاح الأحمر 105 جنيهات، والأخضر 150 جنيهًا، والكمثرى البلدية 35 جنيهًا، والمستوردة 120 جنيهًا.

والكيوي 310 جنيهات، والأفوكادو 180 جنيهًا، والخوخ البلدي 30 جنيهًا، والبطيخ 10 جنيهات للكيلو، والخوخ المستورد 100 جنيه.

سعر التفاح الأخضر تراوح بين 120 و150 جنيهًا، والبرقوق الأسود 60 جنيهًا، والمانجو بين 35 و60 جنيهًا، والأفوكادو 200 جنيه

سعر التفاح الأخضر تراوح بين 120 و150 جنيهًا، والبرقوق الأسود 60 جنيهًا، والمانجو بين 35 و60 جنيهًا، والأفوكادو 200 جنيه وبلغ سعر البطيخ 50 إلى 80 جنيهًا للواحدة، والموز البلدي 25 جنيهًا، والبلح البرحي بين 30 و40 جنيهًا، والبرتقال أبو سرة 15 جنيهًا.

والبرتقال 25 جنيهًا، والبلح 60 جنيهًا، والقشطة 170 جنيهًا للكيلو، والفراولة 40 جنيهًا.

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