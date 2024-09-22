براءة الفنان أحمد آدم في قضية التهرب الضريبي.. تفاصيل القضية وتطوراتها

حصل الفنان الكبير أحمد آدم على حكم البراءة في قضية التهرب الضريبي التي أثيرت ضده، هذه القضية أثارت الكثير من الجدل، ولكن بجلسة 14 سبتمبر الجاري، أصدرت المحكمة حكمًا ببراءة المتهم في القضية رقم 57 لسنة 2021 جنح، ويكشف الموجز تفاصيل هذا الحكم وما قاله الفنان بعد صدور الحكم.

تفاصيل حكم البراءة

في جلسة المحكمة الأخيرة، تم تبرئة أحمد آدم من جميع التهم المنسوبة إليه في قضية التهرب الضريبي. جاء هذا الحكم بعدما تم الاطلاع على جداول جنح مستأنف نيابة الشئون الضريبية والجمركية، التي أظهرت براءة الفنان. هذه القضية كانت قد بدأت منذ فترة طويلة، وأثارت ضجة كبيرة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

تصريح أحمد آدم بعد البراءة

بعد صدور حكم البراءة، عبّر أحمد آدم عن سعادته عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث كتب: "اللهم لك الحمد والشكر كله يا رب العالمين.. أخيرا حصلت على البراءة من قضية التهرب الضريبي اللي كانت أساسا خطأ من الشركة اللي عملت معاها."

هذا التصريح يعكس ارتياح الفنان بعد انتهاء هذه الأزمة التي أرهقته لفترة طويلة.

تفاصيل الحكم السابق وتطورات القضية

المحكمة الاقتصادية كانت قد أصدرت حكمًا في وقت سابق بتغريم أحمد آدم مبلغ 300 ألف جنيه، وذلك بتهمة التهرب الضريبي، هذا الحكم أثار استياء الفنان، ما دفعه لتقديم استئناف على الحكم. وبعد جلسات عديدة، استطاع الفنان إثبات براءته من التهم الموجهة إليه، وها هو الآن ينهي هذه الأزمة الكبيرة بحكم البراءة.

تكريم أحمد آدم في مهرجان المسرح المصري

على الرغم من هذه الأزمة القانونية، لم يؤثر ذلك على مسيرة أحمد آدم الفنية. فقد تم تكريمه مؤخرًا في مهرجان المسرح المصري في دورته التي حملت اسم الفنانة القديرة سميحة أيوب. هذا التكريم يعكس مكانة الفنان الكبيرة في الوسط الفني، ويدل على تقدير جهوده الفنية الطويلة والمميزة.

نهاية أزمة أحمد آدم القانونية

انتهت هذه القضية التي كانت تمثل عبئًا على الفنان أحمد آدم بحكم البراءة، مما يعزز موقفه أمام جمهوره ووسائل الإعلام. هذه البراءة تعني نهاية فصل صعب في حياة الفنان، وعودة كاملة لمسيرته الفنية دون أي عوائق قانونية.

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