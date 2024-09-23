وزير الصحة: عدوي بكتيرية وراء أزمة النزلات المعوية المنتشرة في أسوان

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024، لكشف حقيقة المرض الغامض الذي تفشي في محافظة أسوان.

ويرصد “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الصحة لكشف آخر تطورات الوضع الصحي في أسوان.

مؤتمر وزير الصحة في أسوان

آخر تطورات الوضع الصحي في أسوان

قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إن زيارته لمحافظة أسوان من أجل الرد على ما تم تداوله خلال الفترة الأخيرة من انتشار نزلات معوية في أسوان، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يُتابع الأوضاع في محافظة أسوان.

نزلات معوية

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في محافظة أسوان، أن أول ظهور لحالات النزلات المعوية بمحافظة أسوان كان في 16 سبتمبر الجاري، لكن كانت هناك حالات ترددية على المستشفيات وتحديدًا من قرية أبوالريش بدأت منذ 11 سبتمبر.

480 حالة مصابة بالنزلات المعوية في أسوان

وتابع وزير الصحة والسكان أن العدد بدأ من 8 حالات ثم 22 حالة بعد يوم 16 سبتمبر، حتى وصلت جميع الحالات الترددية إلى 480 حالة منذ ذلك الوقت إلى موعد انعقاد المؤتمر.

وأوضح وزير الصحة أن الحالات كانت تُعاني من أعراض «إسهال، غثيان، قيء، مغص»، وتم حجز 68 حالة أما باقي الحالات كانت لا تستدعي الحجز، حيث تم إعطائهم العلاج المناسب والتوصية الطبية باستكمال العلاج بالمنزل.

وأشار إلى أنه لا يظهر حتى الآن وجود ارتباط وبائي لجميع الحالات حيث إن الأغلبية من منطقتي أبوالريش بحري ودراو، ولكل منطقة محطة مياه منفصلة.

ولفت إلى أن عدد الحالات المترددة على المستشفيات هي حالات تردد بشكل يومي وغير مرتبطة بالحالة المنتشرة، وتعد بسيطة بالنظر إلى عدد سكان محافظة أسوان.

وأوضح أن متوسط التردد اليومي على كل مستشفيات أسوان الآن يتراوح بين 18 و19 حالة، وهذه حالات طبيعية للغاية، مشيرا إلى أن التردد على غرف الطوارئ من النزلات المعوية أمر معتاد عليه وليس أمرا جديدا.

عدوي بكتيرية

وأكد وزير الصحة أن الفحص الظاهري للحالات يشير إلى وجود عدوي بكتيرية، مضيفًا: “نتوقع انتهاء الوضع في أسوان تمامًا خلال أسبوع من الآن”.

رفع حالة الوعي الصحي

وأشار وزير الصحة والسكان إلى رفع حالة الوعي الصحي لدى المواطنين بالأعراض المنتشرة، ومؤكدًا أن هناك انخفاضًا كبيرًا في أعداد المترددين على المستشفيات بسبب الحالة المنتشرة.

واستطرد وزير الصحة: "لدينا منظومة للاطمئنان على سلامة كل نقطة مياه شرب تصل للمواطن وتم التحرك بسرعة للتعامل ومتابعة الوضع في محافظة أسوان".

مؤتمر وزير الصحة في أسوان

ومن جانبه، قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هناك 108 محطات مياه لخدمة أهالي أسوان، مشيرًا إلى أن الصرف الصحي وصل إلى 92% من قري أسوان.

المياه في محافظة أسوان مطابقة للمواصفات

وأضاف خلال مؤتمر وزير الصحة من محافظة أسوان، أن المياه في محافظة أسوان مطابقة للمواصفات والمعايير بشكل كامل.

وتابع وزير الإسكان أنه يتم بشكل دائم تحليل عينات عشوائية من مياه الشرب علي مستوي الجمهورية.

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