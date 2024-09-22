بعد بيان وزارة الصحة وأنباء تعطيل الدراسة.. ما قصة مرض أسوان الغامض؟

مرض أسوان الغامض لا يزال يتصدر المناقشات على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع تزايد حالات الإصابة بمرض غريب أعراضه هي الإسهال والإعياء والقئ، وهي الحالات التي تردد العشرات منها على مستشفيات المحافظة.

ومع تزايد عمليات البحث عنها، يستعرض الموجز في السطور التالية جميع التفاصيل عن مرض أسوان الغامض.

مرض أسوان الغامض

وفي الأيام الأخيرة، انتشرت العديد من الأنباء المتضاربة بشأن ما يحدث في محافظة أسوان، أو ما بات يطلق عليه مرض أسوان الغامض، حيث تم رصد حالات إعياء ونزلات معوية بمناطق أبو الريش ودراو، مع وجود عدد كبير من حالات إصابة في المستشفيات.

وتضاربت التفسيرات التي تناقلها رواد الانترنت، بأن سبب مرض أسوان الغامض هو تلوث مياه الشرب، في حين أشار آخرون إلى أن لسبب قد يكون تدفق اللاجئين السوديين على المحافظات وسط مخاوف من تفشي وباء الكوليرا، وهي السيناريوهات التي أثارت بث الرعب والقلق في نفوس المواطنين، وسط مطالبات للحكومة بالكشف عن حقيقة ما يحدث.

تعليق وزارة الصحة عن مرض أسوان الغامض

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة حسام عبد الغفار قد كشف في الساعات الأخيرة أن الوزارة تلقت تقريرًا مفصلا بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بمحافظة أسوان على خلفية ما رصد من تردد حالات مصابة بأعراض نزلات معوية على مستشفيات المحافظة.

وأوضح عبد الغفار أن التقرير أشار إلى "قيام الفريق المركزي من قطاع الطب الوقائي الذي وجه الوزير بإرساله إلى أسوان برئاسة عمرو قنديل نائب الوزير ، بالمرور على المستشفى الجامعي ومستشفى المسلة، ومستشفى الصداقة ومستشفى دراو المركزي".

وأضاف أنه "تم مناظرة المرضى المحجوزين بالمستشفيات، ومتابعة الخدمة الطبية المقدمة لهم، والاطمئنان على حالتهم الصحية"، متابعًا أن "التقرير أشار أيضا إلى المرور على بعض المنازل في بعض القرى بإدارة دراو، وتم مقابلة الأهالي والتحدث معهم للوقوف على الوضع الحالي بهذه المناطق، وكذلك تقديم التوعية اللازمة لهم، كما تم التحدث مع بعض المواطنين بعد صلاة الجمعة بإحدى المساجد، لشرح الوضع الصحي وطمأنتهم".

تعطيل الدراسة بسبب مرض أسوان الغامض

وعلى الجانب الآخر، تم تناقل العديد من الأنباء عن تعطيل الدراسة في المحافظة بسبب مرض أسوان الغامض، وهو الأمر الذي نفاه اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، والذي أكد أن الأمر مجرد شائعات يتم نقلها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت المحافظ إلى أن محافظة أسوان ستكون مستقرة بنهاية الأسبوع الحالي، مؤكدًا أنه لا يوجد ما يدعو للقلق.

وعن تأجيل المدارس في أسوان بسبب الحالة المرضية، قال المحافظ: «المدارس شغالة النهاردة في رياض الأطفال، ونسبة الحضور تتعدى 90%»، مشيرا إلى أن جميع مدارس أسوان تعمل اليوم الأحد مع بداية العام الدراسي دون أي مشكلات، موضحًا أن أن الحالة المرضية ظهرت في منطقتين فقط بمحافظة أسوان، لافتًا إلى أن الحالات المرضية تعاني من ميكروبات معوية، وليست وبائية أو أمراض مستوطنة.

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