كم مصاريف جامعة mti 2025؟.. مكان وموعد التقديم

تصدرت مصاريف جامعة MTI (الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات) محركات بحث جوجل , جاء ذلك بالتزامن مع اهتمام العديد من طلاب الثانوية العامة والأزهرية وأولياء الأمور بمعرفة الخيارات المتاحة للدراسة في المرحلة الجامعية.

تعد جامعة MTI من الجامعات التي يبحث عنها الطلاب الحاصلون على الشهادة الثانوية، مما دفع الكثيرين للاستفسار عن مصاريفها للعام الدراسي 2025.

وينشر "الموجز" قائمة مصاريف جامعة mti 2025 الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات للعام الدراسي الجديد وفقا لما أعلنته إدارة الجامعة.

مصاريف جامعة MTI 2025

أوضحت الصفحة الرسمية للجامعة تفاصيل المصاريف لكل كلية، وجاءت الأسعار كالتالي:

تعرف على مصاريف جامعة mti 2025

كلية الطب البشري: بلغت 76,500 جنيه.

كلية طب الفم والأسنان: وصلت إلى 64,750 جنيه.

كلية العلاج الطبيعي: سجلت 42,450 جنيه.

كلية الهندسة: بلغت 29,500 جنيه.

كلية الصيدلة الإكلينيكية: وصلت إلى 49,750 جنيه.

كلية الصيدلة فارم D: سجلت 44,740 جنيه.

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: بلغت 29,500 جنيه.

كلية الإعلام: سجلت 24,000 جنيه.

كلية الإدارة: بلغت 24,000 جنيه.

كلية التمريض: وصلت إلى 22,000 جنيه.

هل شهادة جامعة MTI معتمدة

ردت الجامعة على تساؤلات العديد من الطلاب بشأن اعتماد شهادتها، مؤكدة أنها جامعة خاصة معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي، وذلك منذ تأسيسها في عام 2004.

تعرف على مصاريف جامعة mti 2025

كليات جامعة MTI

تقدم جامعة MTI مجموعة من الكليات التي يمكن للطلاب التقديم فيها، وهي:

كلية الطب البشري

كلية طب الفم والأسنان

كلية العلاج الطبيعي

كلية الهندسة

كلية الصيدلة الإكلينيكية

كلية الصيدلة فارم D

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

كلية الإعلام

كلية الإدارة

كلية التمريض

موقع جامعة MTI

تقع جامعة MTI في الهضبة الوسطى، الحي الخامس بالمقطم، مما يجعلها في متناول الطلاب الراغبين في الالتحاق بها, ويبدأ التقديم يوميًا داخل مقر الجامعة من الساعة 9 صباحًا حتى 6 مساءًا.

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