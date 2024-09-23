جامعة إيست لندن تمنح الدكتور محمود هاشم الدكتوراه الفخرية تقديرا لابتكاراته في مواجهة الملاريا

منحت جامعة إيست لندن البريطانية درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم للأستاذ الدكتور محمود هاشم عبدالقادر رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية في العاصمة الإدارية، تقديرا لإنجازاته الاستثنائية غير المسبوقة في العلوم وجهوده الدؤوبة في تطوير علاج آمن وفعال للملاريا وأمراض المناطق الاستوائية هذه الإبتكارات لها دور فعال و هام في مواجة تأثير تغير المناخ على زيادة إنتشار مرض الملاريا على مستوى العالم وخاصة الدول التى لا يوجد بها الملاريا حاليا مثل أوروبا وشمال إفريقيا وأمريكا الشمالية كما ورد في كلمة جامعة إيست لندن في إحتفالية منحه الدكتوراه الفخريه .

د. محمود هاشم يحصل على الدكتوراة الفخرية

وأضاف المتحدث الرسمي للجامعة في بيان رسمي حصل “ الموجز " على نسخة منه، أن أبحاث وإبتكارات الدكتور محمود هاشم عبد القادر قد تجاوزت مجرد الدراسة والبحث إلى ما هو أبعد بالنتائج العملية فى التطبيقات الحقلية فى عدة دول أفريقية كما يستمر عمله في إلهام الجيل القادم من العلماء، حيث أنقذت ابتكاراته حياة عدد لا يحصى من الأشخاص ووضع معايير جديدة في مجال الصحة العامة والاستدامة .

هاشم: الدكتوراة الفخرية احتفاء بالجهود الجماعية لفريقي البحثي

وفي كلمة الدكتور محمود هاشم رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية بالعاصمة الإدارية، أوضح أنه ممتن لاختياره لنيل الدكتوراه الفخرية في العلوم من جامعة إيست لندن، وإنها ليست مجرد اعترافًا بأعماله، بل احتفاءً بالجهود الجماعية لكل أولئك الذين ألهموه ودعموه طوال مسيرته الأكاديمية ، و خص بالذكر الفريق البحثي الذي عمل معه في المدرسة العلمية من طلاب الدراسات العليا.

وأضاف إنه مصدر فخر كبير أن يتلقى هذه الجائزة من جامعة إيست لندن ، العريقة و التي أنشأت عام 1898والتي حصلت على المركز الأول على المملكة المتحدة هذا العام، والتي تُعد الطلاب لوظائف المستقبل منذ إنشائها. ، علما بأن الجامعه تضم أكثر من 40 ألف طالب من أكثر من 160 دولة مختلفة.

د. محمود هاشم يحصل على الدكتوراة الفخرية

فوز جامعة إيست لندن بجائزتين من جوائز لندن العليا

وعبر عن سعادته الكبيرة بفوز جامعة إيست لندن مؤخراً بجائزتين رئيسيتين أخريين في جوائز لندن العليا الأولى عام 2024 لمساهمتها المتميزة في تعزيز تجربة الطلاب الدوليين في لندن، وأفضل تعاون بحثي/تبادل معرفي في لندن. إن الفوز بهذه الجوائز المرموقة هو انعكاس لالتزام جامعة إيست لندن بتعزيز مسيرة الطالب الشاملة والتقدم في مجال البحث العلمي المؤثر، مما يؤكد تفانيها في تعزيز التميز العالمي.

تطبيق العلاج الأخضر للملاريا في إفريقيا

وأكد هاشم إنه في نفس الوقت الذي يتلقي فيه الدكتوراه الفخرية في العلوم من جامعة إيست لندن يطبق فريقه العلمي في أفريقيا علاجنا الأخضر للملاريا والأمراض الاستوائية، وهو أحد براءات الاختراع الإحدى عشرة المسجلة وطنياً ودوليًا، والذي تمت الموافقة عليه من قبل منظمة الصحة العالمية.

وتكمن أهمية هذا الابتكار في تطوير تقنية جديدة آمنة بيئيًا باستخدام مستخلص طبيعي نشط تحت ضوء الشمس (SAFE) لقتل الكائنات الحية غير المرغوب فيها والقضاء على الملاريا. يعد هذا الإنجاز خطوة كبيرة نحو التخفيف من آثار تغير المناخ وتقليل الانتشار الجغرافي لهذه الأمراض.

د. محمود هاشم يحصل على الدكتوراة الفخرية

من هو الدكتور محمود هاشم عبد القادر؟

والجدير بالذكر أن الدكتور محمود هاشم عبد القادر أستاذ كيمياء الليزر المتفرغ بجامعة القاهرة ، المؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية في مصر بالعاصمة الإدارية والرئيس السابق للجامعة الألمانية بالقاهرة منذ تأسيسها لمدة ١٥ عام (من ٢٠٠٢ – ٢٠١٧) ، يمتلك ١١ براءة اختراع في مجال تطبيقات الطاقة الشمسية وتحولاتها وهى ثورة علمية جديدة تقدم حلولا علمية للعديد من القضايا والمشاكل الصحية ، و هو حاصل على العديد من الجوائز منها جائزة النيل للعلوم التكنولوجية المتقدمة 2023، حاصل على وسام السيد رئيس الجمهورية في العلوم و الفنون من الطبقة الأولى 2017 ، تم اختياره عضوا دائم مدى الحياة فى المجمع العلمى المصرى فى 2015 ، حاصل علي جائزة الدولة التقديرية فى العلوم التكنولوجية المتقدمه لعام 2014 ، حاصل علي جائزة التميز في العلوم – جامعة القاهرة 2012 ، حاصل على نوط الامتياز من الطبقة الأولى عام 1995، جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الكيميائية عام 1989.

اقرأ أيضا

الدكتور محمود هاشم يحصل على جائزة النيل في العلوم التكنولوجية المتقدمة

قرار جمهوري باستضافة الجامعات الأوروبية بالعاصمة الإدارية فرع جامعة "إيست لندن"

