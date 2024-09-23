ربع مليون جنيه.. جوائز مهرجان القاهرة لدعم أفلام القضية الفلسطينية

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن شراكة جديدة مع اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي لتقديم جوائز مالية تصل إلى 250 ألف جنيه مصري لدعم الأفلام التي تتناول القضية الفلسطينية، و جاء ذلك خلال لقاء جمع بين الفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان، والدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد الإذاعات والتلفزيونات، والفنان مصطفى شعبان، مستشار رئيس الاتحاد للشؤون الفنية، بمقر المهرجان، ويرصد الموجز تفاصيل العمل

تفاصيل الجوائز المقدمة لدعم أفلام القضية الفلسطينية

تم الاتفاق على تقديم ثلاث جوائز، تشمل أفضل إنتاج، وأفضل سيناريو، وأفضل إخراج، للأفلام التي تناقش الأوضاع والمعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها، ويأتي هذا الدعم كجزء من رؤية مشتركة بين المهرجان والاتحاد لدعم الأعمال السينمائية التي تسلط الضوء على القضية الفلسطينية وتكشف معاناة المواطن الفلسطيني في الوقت الراهن.

تصريحات الفنان حسين فهمي حول التعاون

أعرب الفنان حسين فهمي عن سعادته بالتعاون مع اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، واصفاً هذا التعاون بالمثمر والبناء، وأكد فهمي أن مهرجان القاهرة السينمائي يسعى دائماً لدعم الأفلام التي تعبر عن القضايا الإنسانية الكبرى، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والتي تحتاج لمزيد من التناول السينمائي لتوعية العالم بها.

دور اتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة التعاون الإسلامي في دعم القضية الفلسطينية

من جهته، أكد الدكتور عمرو الليثي على أن اتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة التعاون الإسلامي قد حرص منذ تأسيسه على دعم الأعمال التي تبرز القضية الفلسطينية وتكشف حجم المعاناة التي يعيشها المواطن الفلسطيني تحت الاحتلال. وأضاف أن الاتحاد يسعى دائماً لتقديم الدعم المادي والمعنوي للأعمال الفنية التي تحمل رسالة قوية تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

الفنان مصطفى شعبان يثني على التعاون مع مهرجان القاهرة

عبّر الفنان مصطفى شعبان، مستشار رئيس الاتحاد للشؤون الفنية، عن سعادته الكبيرة بهذا التعاون مع مهرجان بحجم وأهمية مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. وأوضح أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة في تعزيز دور السينما في تسليط الضوء على القضايا الإنسانية الكبرى مثل القضية الفلسطينية.

جوائز سابقة من اتحاد الإذاعات لدعم القضية الفلسطينية

يُذكر أن اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي قد قدّم جوائز مالية لعدد من الأعمال الدرامية التي تناولت القضية الفلسطينية في العديد من المهرجانات العربية والدولية، مما يعكس التزام الاتحاد المستمر بدعم الفنون التي تخدم القضايا العادلة.

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