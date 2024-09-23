تعيين الدكتور محمد الجندي أمينًا عامًا بمجمع البحوث الإسلامية

مجمع البحوث الإسلامية.. كلَّف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور محمد عبد الدايم علي سليمان الجندي، عميد كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، بأداء مهام الأمين العام بمجمع البحوث الإسلامية ، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

رئيس جامعة الأزهر يهنئ الجندي لتوليه مهام الأمين العام بمجمع البحوث الإسلامية

وتقدم الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، بالتهنئة للدكتور الجندي، معبرًا عن ثقته في قدرته على تحقيق النجاح في هذا المنصب، وموضحًا أن تكليفه يأتي في إطار دعم الوطن وتعزيز المسيرة العلمية والدينية.

مفتي الجمهورية يهنئ الجندي لتوليه مهام الأمين العام بمجمع البحوث الإسلامية

كما هنأ الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، الدكتور الجندي بمناسبة توليه المنصب، مشيدًا بكفاءته ومساهماته الأكاديمية. وأكد المفتي أن هذا التكليف هو تتويج لإخلاص الدكتور الجندي في خدمة العلم والدين.

وقال نظير عياد، : "نسأل الله أن يوفق الدكتور الجندي في أداء هذه الأمانة الكبيرة، وأن يسدد خطاه ويوفقه لكل خير، وأن يجري على يديه البركة والنجاح في كل ما يقوم به من جهود لخدمة الأزهر الشريف وإثراء الفكر الإسلامي، بما يسهم في رفعة مصرنا الحبيبة وأزهرنا العريق".

بدوره، أعرب الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عن تهنئته للدكتور الجندي، مؤكدًا على أهمية هذه الخطوة ودورها في تعزيز جهود الأزهر الشريف.

يذكر أن، الدكتور محمد عبد الدايم الجندي عمل عميدًا لكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر بالقاهرة، وله دروس في رواق الأزهر بالجامع الأزهر الشريف، وشارك في العديد من الملتقيات الفكرية والندوات والدروس بمسجد الإمام الحسين والسيدة نفيسة والسيدة زينب رضي الله عنهم.

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