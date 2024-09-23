بشرى لكل الأمهات.. الحكومة تعلن طرح كرتونة البيض بـ 150 جنيها

كرتونة البيض.. في خطوة جديدة لدعم المواطنين، أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملة وطنية تحمل اسم "إنتاجنا لأبناءنا"، تهدف إلى توفير كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية إنسان". التفاصيل يستعرضها الموجز في التقرير التالي.

وتأتي هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة، المهندس علاء فاروق، الذي أكد على أهمية المشاركة الفعالة في هذه المبادرة الرئاسية التي تركز على تحسين جودة حياة المواطنين.

منافذ متنقلة لتلبية احتياجات المواطنين

شهدت محافظات القاهرة الكبرى انطلاق 10 منافذ متنقلة تابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، حيث تم طرح كميات كبيرة من بيض المائدة ومنتجات الألبان بأسعار مخفضة، وذلك في الميادين والأماكن الحيوية التي يتردد عليها المواطنون، خاصة مع بداية العام الدراسي الجديد.

لا يفوتك سعر البيض داخل منافذ وزارة الزراعة بعد انطلاق مبادرة خفض الأسعار

دعم مستمر وتوسع في المنافذ

أوضح الدكتور حسن الفولي، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أن هذه الحملة تأتي في إطار توجيهات الوزارة بضرورة مضاعفة جهود الهيئة وزيادة عدد المنافذ الثابتة والمتحركة، لتوفير المنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين. وأشار إلى أن الهيئة تعمل على خطط طموحة لتطوير الجمعيات الزراعية وزيادة إنتاجها، بهدف المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتلبية احتياجات السوق المحلي.

سعر كرتونة البيض بمنافذ وزارة الزراعة

طرحت المجمعات الاستهلاكية بالتعاون مع وزارة التموين ووزارة الزراعة، ومنتجي البيض، كرتونة بيض بسعر 150 جنيها للطبق.

سعر البيض اليوم الأحد 22-9-2024

ويقدم لكم موقع الموجز، أسعار البيض في الأسواق، حيث تشهد أسعار البيض ارتفاع المبيعات، وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي، وجاءت الأسعار كالتالي:ـ

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض قيمة 165 جنيهًا للمستهلك في المحال.

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر قيمة 167 جنيهًا للمستهلك في المحال.

سجل سعر كرتونة البيض البلدي قيمة 175 جنيهًا للمستهلك في المحال.

فوائد البيض للجسم

بناء العضلات:

يحتوي البيض على كمية كبيرة من البروتين عالي الجودة، مما يجعله مثاليًا لبناء وإصلاح الأنسجة العضلية، خاصة لدى الرياضيين ومرضى السمنة الذين يسعون لزيادة كتلة العضلات.

صحة العظام:

يعتبر البيض مصدراً جيداً لفيتامين د، الذي يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم وبالتالي تقوية العظام والأسنان، مما يقلل من خطر الإصابة بمرض هشاشة العظام.

سعر كرتونة البيض



صحة القلب:

على الرغم من الاعتقاد الشائع بأن البيض يرفع مستوى الكوليسترول الضار، إلا أن الدراسات الحديثة أظهرت أن تناول البيض باعتدال لا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، بل قد يحسن نسبة الكوليسترول في الدم.

صحة الدماغ:

يحتوي البيض على الكولين، وهو عنصر غذائي أساسي لصحة الدماغ، ويساعد على تحسين الذاكرة والوظائف الإدراكية.

صحة العين:

يحتوي صفار البيض على لوتين وزياكسانثين، وهما مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية العين من الضمور البقعي وإعتام عدسة العين.

الشعور بالشبع:

يعتبر البيض مصدراً ممتازًا للبروتين والدهون الصحية، مما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول ويقلل من الرغبة في تناول الطعام بين الوجبات.

صحة الجلد والشعر:

يحتوي البيض على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تساعد على تحسين صحة الجلد والشعر والأظافر، مما يجعلها تبدو أكثر حيوية ونضارة.

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