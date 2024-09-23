وزير الخارجية يلتقي بالرئيس الفلسطيني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم 23 سبتمبر، على هامش مشاركته في اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، ويرصد الموجز التفاصيل.

تأكيد الدعم المصري الكامل لفلسطين

أكد السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، أن الوزير عبد العاطي شدد خلال اللقاء على دعم مصر الكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية، في ظل المحاولات الإسرائيلية لتقويضها.

وأكد الوزير أن مصر ستواصل جهودها لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وحشد الدعم الدولي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أشار إلى الجهود المصرية المستمرة لتعزيز الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، وخاصة بعد اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا بشأن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول السياسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

جهود الوساطة المصرية لتحقيق وقف إطلاق النار

أوضح السفير خلاف أن الوزير عبد العاطي تناول خلال اللقاء الجهود التي تبذلها مصر، قطر، والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وفتح المعابر لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية.

كما أكد الوزير على رفض مصر التام لأي سيناريوهات تهدف إلى استمرار احتلال قطاع غزة، غلق معبر رفح، أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.

التأكيد على أهمية وكالة "الأونروا" وزيادة الدعم الإنساني

شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة الحفاظ على دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في رعاية اللاجئين الفلسطينيين، ودعا المجتمع الدولي إلى استئناف دعمهم المالي للوكالة.

كما دعا إلى زيادة الدعم الإنساني المقدم لقطاع غزة، محذرًا من محاولات بعض الأطراف لتوسيع دائرة الصراع لأغراض سياسية.

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