كل ما تحتاج لمعرفته عن بكتيريا الإيكولاي "E. coli" التى تصيب الأمعاء

بكتيريا الإيكولاي.. شهدت مدينة أسوان المصرية حالة من القلق والبلبلة نتيجة ظهور أعراض مرضية شديدة بين السكان، مما دفع الكثيرين إلى التكهن بأن هذه الأمراض قد تكون ناتجة عن بكتيريا الإيكولاي.

ما هي بكتيريا الاي كولاي

حيث تُعتبربكتريا الإيكولاي واحدة من أكثر الأسباب شيوعًا للأمراض المعوية في جميع أنحاء العالم، مما يستدعي ضرورة فهم خصائصها، وأعراض العدوى، وكيفية تجنب الإصابة بها.

وبكتيريا الإيكولاي أو بكتيريا الإشريكية القولونية (E. coli) هي نوع من البكتيريا السلبية الغرام، تُعتبر جزءًا طبيعيًا من الفلورا المعوية للإنسان والحيوانات. وتلعب هذه البكتيريا دورًا مهمًا في عملية الهضم وصحة الأمعاء. رغم أن معظم سلالات الإيكولاي غير ضارة، إلا أن هناك بعض السلالات الممرضة التي يمكن أن تسبب عدوى خطيرة.

ومع ذلك، هناك سلالات معينة من الإيكولاي تُعتبر ممرضة، ويمكن أن تسبب أمراضًا خطيرة، مثل التسمم الغذائي والتهابات الجهاز الهضمي. بعض هذه السلالات، مثل E. coli O157، ترتبط بتفشي حالات تسمم غذائي حادة.

كما تعتبر بكتيريا الإيكولاي نموذجًا مهمًا للدراسة في علوم الميكروبيولوجيا، حيث تُستخدم في الأبحاث العلمية لفهم التفاعلات البيئية والميكروبية. لذا، تعد معرفة هذه البكتيريا أمرًا ضروريًا لفهم تأثيرها على الصحة العامة وكيفية الوقاية من الأمراض المرتبطة بها.

يرصد لكم الموجز خلال السطور التالية كل ما تريد معرفته عن بكتيريا الايكولاي، وما هي طرق الوقاية منها.

الأمراض التي تسببها بكتيريا الإيكولاي

بكتيريا الإيكولاي، أو البكتيريا الإشريكية القولونية (E. coli) يمكن أن تكون سببًا لعدة أنواع من الأمراض، خاصةً إذا كانت سلالات ممرضة. من بين الأمراض الشائعة المرتبطة بها:

- التهاب المرارة: قد يحدث نتيجة العدوى التي تسببها سلالات معينة من E. coli.

- تسمم الدم (Sepsis): يمكن أن تدخل البكتيريا إلى مجرى الدم، مما يؤدي إلى حالة طبية طارئة.

- التهاب البول: تُعتبر E. coli من الأسباب الرئيسية لالتهابات المسالك البولية، خاصةً لدى النساء.

- التهاب غشاء السحايا عند الأطفال حديثي الولادة: يمكن أن تسبب E. coli عدوى خطيرة تؤثر على الجهاز العصبي المركزي.

- التهاب الرئة: قد تُسبب بعض السلالات التهابًا رئويًا، خصوصًا لدى الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة.

سلالات بكتيريا الإيكولاي

هناك ثلاث سلالات معروفة من بكتيريا الإشريكية القولونية (E. coli) تسبب أنواعًا مختلفة من الالتهابات في أمعاء الإنسان، وتُقسم إلى:

1. سلالات الأمعاء الغليظة

تشمل السلالات التي يمكن أن تصيب الأمعاء الغليظة:

سلالة تحمل جينات معينة: تمكنها من اختراق الأنسجة وتدميرها.

سلالة قادرة على اختراق خلايا الدم الحمراء: مما يؤدي إلى مشاكل مرتبطة بالجهاز العصبي والبولي، مثل ظهور بقع حمراء صغيرة على الجسم وتغير لون البول إلى الأحمر.

2. سلالات الأمعاء الدقيقة

تشمل السلالات التي يمكن أن تصيب الأمعاء الدقيقة:

سلالة قادرة على إفراز السموم: تؤدي إلى تدمير طبقة الخلايا المبطنة للأمعاء، مما يزيد من نسبة الملوحة في السائل بين الخلوي. هذا النوع يسبب الإسهالات المصاحبة للسفر.

سلالة تتواجد في المستشفيات: تحدث انتشارًا للإسهال والالتهابات المعوية في حاضنات الأطفال، ولا تحمل العوامل الموجودة في السلالات السابقة، لكنها قادرة على إحداث ضرر في أمعاء الإنسان.

سلالة شائعة في الدول النامية: تسبب التهابات معوية وإسهالات دائمة عند الأطفال.

سلالة شائعة في المكسيك وشمال أفريقيا: تسبب الإسهالات عند الأطفال، وكذلك الإسهالات المصاحبة للسفر.

بكتيريا الإيكولاي

طرق الوقاية من بكتيريا الإيكولاي

للتقليل من خطر الإصابة ببكتيريا الإيكولاي، يُنصح باتباع الإجراءات التالية:

- غسل اليدين.

- طهي اللحوم بشكل جيد

- تجنب المياه غير النظيفة:

- اشرب مياه نظيفة ومضمونة.

- تجنب الأطعمة الملوثة.

- تجنب تناول الطعام أو الماء في الأماكن غير الموثوق بها، خاصةً في الدول التي قد تكون فيها الإسهالات شائعة

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