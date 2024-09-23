إسهال دموي.. معلومات عن بكتيريا الإيكولاي ومضاعفاتها

معلومات عن بكتيريا الإيكولاي ..كشفت وزارة الصحة أن سبب الإصابة بالنزلات المعوية لأهلي أسوان بكتيريا تسمى "الإيكولاي" وهي تعتبر من العدوى بكتيرية قولونية، وتلك السلاسة من الميكروبات تنتقل نتيجة اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي ومن خلال ذلك أدي إلي تلوث المياه، وفي بعض الأحيان تسبب مرضا شديدًا وخصوصا للاأشخاص للمصابين بضعف المناعة وقد تؤدي لتقلصات شديدة في المعدة وإسهال وقيء، لفت إلى أن الأعراض تتراوح مابين يوم ل 5 أيام .

ويرصد لك موقع الموجز خلال السطور التالية كافة التفاصيل ،عن بكتيريا الإيكولاي ومضاعفاتها بعد إصابات أهالي أسوان.

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ما هي بكتيريا الايكولاي؟

وهي نوع من أنواع البكتيريا التي يعيش في أمعاء الإنسان والحيوان ووتحدث هذة الإصابة من هذا النوع من البكتيريا التي تسبب تقلصات نتيجة تلوث المياه وتناول طعام الغير صحي.

وكشفت منظمة الصحة العالمية،قائلاً: أن معظم أنواع البكتيريا الإشريكية القولونية غير ضارة، ويوجد منها عدة سلالات خطيرة منها مثل الإشريكية القولونية O157:H7"

و يعتبر النوع الخطير منها يسبب تقلصات شديدة في المعدة والإسهال .

وأوضت أيضاً أن طرق العدوى ببكتريا الايكولاي قد تأتي نتيجة الماء أو الطعام الملوثين بالبكتيريا، ويمكن التعافي منها خلال فترة قصيرة

أعراض الإصابة ببكتيريا الايكولاي



حيث يوجد عدد من الفئات الأكثر خطورة لحدوث مضاعفات المرض وخاصة المصابون بضعف المناعة وغيرهم من الأطفال وكبار السن .

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن هذةالأعراض بإصابة ببكتيريا الايكولاي والتي تبدأ بعد يوم أو أربعة أيام من التعرض للبكتيريا التي تشمل:

الإسهال، ما بين بسيط والشديد او يختلط به الدم

تقلصات بالمعدة

غثيان وقيء

وأخذت الصحة العالمية تشدد ، علي ضرورة الذهاب لأقرب مستشفي عند الإصابة بالمرض لهذه الأعراض بصورة شديدة.

فترة حضانة المرض ببكتيريا الإيكولاي

وقد تكون فترة الحضانة أقصر تتراوح من يوم إلى 5 أيام فقط

أعراضها تشمل كالتالي:



إسهال حاد، قد يكون دموي أو مخاطي



ألم وتشنجات في البطن



غثيان وقيء



حمى خفيفة



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