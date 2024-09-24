استثمر فلوسك.. بنك قناة السويس يطرح شهادة «الحصاد» بعائد يصل إلى 27%

بنك قناة السويس.. أطلق بنك قناة السويس شهادة "الحصاد" الثلاثية، التي تمتد لمدة ثلاث سنوات، مع عوائد متغيرة تنافسية تصل إلى 27% سنويًا, بهدف تلبية احتياجات العملاء وتقديم خيارات صرف مرنة تتناسب مع تفضيلاتهم, وتستعرض جريدة “الموجز” خلال السطور التالية تفاصيل شهادة “الحصاد” في بنك قناة السويس.

تفاصيل شهادة الحصاد في بنك قناة السويس

تحدد أسعار العائد بناءً على سعر الإيداع المُعلن من البنك المركزي المصري، مع خصم 0.75% للحسابات ذات العائد اليومي و0.25% للحسابات ذات العائد الشهري, ويستطيع العملاء بدء الاستثمار في هذه الشهادة من مبلغ 1000 جنيه مصري، مع إمكانية احتساب العائد من يوم العمل التالي لشراء الشهادة.

مزايا شهادة «الحصاد»

تتميز شهادة «الحصاد» بعدد من المزايا التي تتيح للعملاء الحصول على تمويل يصل إلى 90% من قيمتها، بالإضافة إلى فرصة الحصول على بطاقة ائتمانية بضمان الشهادة، مع عدم وجود رسوم إصدار للسنة الأولى.

بنك قناة السويس

وتتيح الشهادة للعملاء استرداد المبلغ بعد 6 أشهر من تاريخ الشراء، مما يوفر لهم خيارات مرنة تتناسب مع احتياجاتهم المالية, و تأتي شهادة "الحصاد" ضمن باقة متنوعة من الأوعية الادخارية التي يقدمها بنك قناة السويس، مما يتيح للعملاء اختيار الحلول الادخارية المثلى وفقًا لاحتياجاتهم المختلفة.

يمكن للعملاء الحاليين والجدد الحصول على هذه الشهادة بسهولة عبر جميع فروع بنك قناة السويس التي تصل إلى 52 فرعًا، مما يعكس التزام بنك قناة السويس بتوفير حلول ادخارية تنافسية وميسّرة.

بنك قناة السويس

تُعتبر شهادات البنوك أدوات ادخار مميزة تقدمها المؤسسات المالية للعملاء، وتهدف إلى تحقيق عوائد ثابتة على المدخرات, وتتميز هذه الشهادات بتنوع مددها وعوائدها، إذ يمكن أن تكون ذات عائد ثابت أو متغير.

و تُعد الشهادات وسيلة آمنة لاستثمار الأموال، مما يجعلها جذابة للمدخرين الذين يسعون لحماية أموالهم وتحقيق دخل إضافي، وتوفر البنوك مزايا مثل إمكانية الاقتراض بضمان الشهادات أو استرداد قيمتها بعد فترة محددة.

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