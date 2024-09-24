التفتيش على العدادات مسبقة الدفع.. الكهرباء تشن حملات مكثفة لضبط المتلاعبين

التفتيش على العدادات مسبقة الدفع.. تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، متابعتها الدورية للحملات المكثفة التي أعلنت عنها من أجل التفتيش على العدادات مسبقة الدفع «عداد بكارت» أو العداد الذكي، لضبط المتلاعبين به.

كما تتابع أيضًا حملات التفتيش على العدادات مسبقة الدفع لجميع المشتركين الذين يستهلكون الكهرباء بشكل منخفض لا يتناسب مع حجم الأجهزة الكهربائية المتواجدة بوحداتهم السكنية أو التجارية وذلك ضمن جهود الوزارة لمكافحة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي.

التفتيش على العدادات مسبقة الدفع

وبناءً على ذلك الموجز يرصد تفاصيل متابعات وزارة الكهرباء والطاقة لحملات التفتيش على العدادات مسبقة الدفع، التي سبق ووجهت تحذير شديد اللهجة لـ المتلاعبين بعدادات الكهرباء مسبقة الدفع، قائلة إنه ليس من الطبيعي أن تكون هناك شقة سكنية بها وحدات تكييف واستهلاكها لا يتعدى الـ100 جنيه شهريا أو 200 جنيه وهو ما يستوجب توجيه حملات لتلك الوحدات السكنية لفحص العدادات وكشف حدوث خلل أو تلاعب أو سرقات للكهرباء.

مضاعفة قيمة محاضر سرقات التيار الكهربائي

واستكمالات لحملات التفتيش على العدادات مسبقة الدفع، قام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بدوره بإصدار قرارًا خلال الشهر الماضي، بـ مضاعفة قيمة محاضر سرقات التيار الكهربائي حتى تكون رادعا للجميع بعدم التلاعب في العدادات وسرقة التيار الكهربائي بشكل عام.

التفتيش على العدادات مسبقة الدفع

ونص القرار بأنه يعاقب كل من يستولي بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كما يطالب المتهم بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، إضافة إلى سداد مبلغ يساوي ضعف قيمة التيار المسروق «غرامة»، لمدة تصل إلى 12 شهرا كحد أقصى، وتصل العقوبات للحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين في حال تكرار السرقة.

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2024

الموجز يسترجع لكم في هذا الصدد نشر أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2024 التي سبق وقررتها وزارة الكهرباء للاستهلاك المنزلي في 22 أغسطس الماضي، بزيادة تصل لـ 50 % للشريحة السادسة لأكثر من 650 كيلو وات ساعة إلى 1000 كيلو وات ساعة.

ارتفاع أسعار شرائح الكهرباء

علمًا بأن ارتفاع أسعار شرائح الكهرباء يأتي نتيجة للزيادات الجديدة التي تعدت الـ30%،وارتفاع سعر إنتاج الكيلو وات ساعة وزيادة سعر الدولار ومع قرار الحكومة بوقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال حتى انتهاء الصيف وهو ما كلفها مليارًا و200 مليون دولار تقريبا وإليكم قائمة الأسعار:

الشريحة الأولى: من صفر إلى 50 كيلو وات بـ 68 قرشا بدلا من 58 قرشا. بزيادة نسبتها 17 %. الشريحة الثانية: من 51 كيلو وات ساعة إلى 100 كيلو وات ساعة بـ78 قرشا بدلا من 68 قرشا بزيادة نسبتها 15%. الشريحة الثالثة: من صفر إلى 350 كيلو وات ساعة بـ95 قرشا بدلا من 83 قرشا بزيادة نسبتها 14%. الشريحة الرابعة: من 101 كيلو وات ساعة إلى 350 كيلو وات ساعة بـ155 قرشا بدلا من 125 قرشا بزيادة نسبتها 24%. الشريحة الخامسة: من 350 كيلو وات ساعة إلى 650 كيلو وات ساعة بـ195 قرشا بدلا من 140 قرشا بزيادة نسبتها 39%. الشريحة السادسة: من أكثر من 650 كيلو وات ساعة إلى 1000 كيلو وات ساعة بـ 2.10 جنيه بدلا من 140 قرشا بزيادة نسبتها 50% مع ملاحظة أنه مع تخطي الاستهلاك ل650 كيلو وات يتم خصم 378 جنيها فرق شرائح. الشريحة السابعة: لأكثر من 1000 كيلو وات ساعة يتم حسابها من الصفر بـ 2.23 جنيه بدلا من 165 قرشا بزيادة نسبتها 35%.

إقرأ أيضًا:

قرار صادم لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة.. تعرف عليه

سحب العدادات القديمة إجباري.. تحذير هام من الكهرباء