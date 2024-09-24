عروض البنوك بمناسبة اليوم الوطني السعودي 2024.. تمويلات مرنة وخدمات مميزة

مع اقتراب اليوم الوطني السعودي 2024، بدأت البنوك في تقديم عروض خاصة على التمويل الشخصي والمنتجات المصرفية احتفالاً بهذه المناسبة الوطنية الهامة. تستمر هذه العروض حتى نهاية شهر سبتمبر، وتشمل العديد من المزايا والخدمات التي تلبي احتياجات العملاء وتساعدهم في تحقيق تطلعاتهم، ونكشق لكم التفاصيل عبر الموجز.

عروض البنوك بمناسبة اليوم الوطني السعودي 2024

يقدم البنك الأهلي عرضًا مميزًا على التمويل الشخصي بمناسبة اليوم الوطني، حيث:

يُتيح تمويلًا شخصيًا بتسهيلات مرنة.

يوفر عروضًا تنافسية لدعم احتياجات العملاء المتنوعة.

عروض بنك الراجحي

بنك الراجحي يشارك أيضًا في احتفالات اليوم الوطني الـ94 من خلال تقديم مجموعة من العروض التي تهدف إلى تعزيز الشراكة مع العملاء، ومنها:

خصم 50% على الرسوم الإدارية لجميع المتقدمين للحصول على تمويل شخصي خلال فترة العروض.

إمكانية التسديد المبكر بمبالغ تصل إلى مليوني ريال.

تمويل شخصي بدون كفيل، بشرط أن يكون الراتب الشهري للعميل 2000 ريال سعودي على الأقل، والمقيمين 5000 ريال، والمتقاعدين 1900 ريال.

عرض خاص بدفع قسط شهري قدره 94 ريالًا لأول ثلاث أقساط في حال تحويل الراتب.

عروض البنك السعودي للاستثمار

يتضمن عرض البنك السعودي للاستثمار للتمويل الشخصي خلال اليوم الوطني ما يلي:

معدل هامش ربح تنافسي 1.84%.

دون رسوم إدارية.

مزايا خاصة للعملاء الحاصلين على الفيزا الائتمانية في فئات الشريحة الفضية والذهبية والبلاتينية.

عروض تمويل السيارات

بمناسبة اليوم الوطني، يقدم مصرف الراجحي أيضًا عروضًا مميزة لتمويل السيارات تشمل:

دفعة أولى 0%.

عدم فرض رسوم إدارية.

مدة تمويل مرنة تصل إلى 60 شهرًا، مع دفعة أخيرة تصل إلى 45% من قيمة السيارة.

شروط الاستفادة من العروض

للاستفادة من هذه العروض، على العملاء الالتزام بالشروط والأحكام المحددة، التي تشمل:

الالتزام بسداد الأقساط في مواعيدها.

العرض يشمل مجموعة مختارة من السيارات مثل تويوتا، هوندا، بي إم دبليو، وغيرها.

موعد العروض

تبدأ العروض الخاصة باليوم الوطني اعتبارًا من 15 سبتمبر وتستمر حتى 30 سبتمبر.

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