البريد المصري يطلق منصة إي كوم أفريكا لتسهيل التجارة الإلكترونية حول العالم

منصة إي كوم أفريكا.. اطلقت شركة البريد للاستثمار، الذراع الاستثماري للبريد المصري، شركة جديدة باسم "إي كوم أفريكا"، التي تهدف إلى تطوير منصة تجارة إلكترونية تستهدف الأسواق الإفريقية والعالمية, وجاء هذا التعاون بالشراكة مع شركة "إي أسواق"، التابعة لشركة "إي فاينانس"، بهدف تسهيل التجارة الإلكترونية بين مصر ودول إفريقيا وجميع أنحاء العالم.

التجارة الإلكترونية في مصر



شهدت التجارة الإلكترونية في مصر تطورًا ملحوظًا مع إطلاق منصة "إي كوم أفريكا"، التي تُعدّ خطوة هامة في تعزيز دور الشركات المصرية في تصدير منتجاتها إلى الأسواق الإفريقية والعالمية, وتعتبر هي المنصة المتكاملة ستمكّن الشركات المصرية من الوصول إلى قاعدة عملاء دولية واسعة، والتي تعزز وجود مصر في الأسواق الخارجية ويتيح فرصًا جديدة للتوسع التجاري.



تجلّت أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البريد المصري وشركة "إي أسواق" في التكامل بين المؤسسات الوطنية، حيث يستفيد هذا المشروع من الإمكانات الكبيرة للبريد المصري من بنية تحتية قوية وانتشار واسع لمكاتبه، وعلاقته الوثيقة مع الهيئات البريدية العالمية، خاصة تلك المشاركة في الاتحاد البريدي الإفريقي.

البريد المصري

وسيساهم ذلك في تسهيل الشحن، تخفيض تكاليفه، وتقليص مدة التسليم الجمركي، مما يدعم تطوير التجارة بين مصر والدول الإفريقية.

جاء إطلاق المنصة كجزء من استراتيجية شركة البريد للاستثمار للتوسع في الخدمات المالية واللوجستية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030, والتي تهدف من خلال هذه المبادرة إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر وتحقيق عوائد مالية مستدامة على المدى الطويل.

تصريحات المسؤولين

أكد عبده علوان، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، أن المنصة ستسهم في تسهيل التجارة الإلكترونية على الصعيدين المحلي والعالمي من خلال تقديم خدمات متكاملة تشمل التسويق الرقمي، إدارة الطلبات، الشحن، والدفع الإلكتروني. وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى تشجيع التجارة الإلكترونية ودعم تقديم حلول مبتكرة للتجارة عبر الإنترنت.

من جانبه، أشار أحمد علي عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي لشركة البريد للاستثمار، إلى أن هذه الخطوة تدعم الاقتصاد المصري وتُعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

وأعرب عن فخره بإطلاق المنصة، مؤكدًا أنها تمثل نقلة نوعية للتجارة الإلكترونية في مصر وستفتح آفاقًا جديدة للشركات المصرية.

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