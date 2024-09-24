كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء والسداد أون لاين.. إليك الطريقة

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء والسداد أون لاين.. أصبح البحث عن تلك الكلمات عبر الإنترنت أمرًا سهلاً وسريعًا بفضل الخدمات الرقمية التي تقدمها شركات الكهرباء.

ومن أجل معرفة كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء والسداد أون لاين من أي مكان وفي أي وقت، دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الشركة و الموجز يقدم أبسط الطرق دون أي عناء للمواطن عبر التقرير التالي:

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء والسداد أون لاين

ففي البداية يجب على كل مشترك من أجل معرفة كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء والسداد أون لاين، زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة الكهرباء التابع لها، ومعظم شركات الكهرباء في مصر توفر خدمات الاستعلام عن الفواتير والدفع الإلكتروني عبر مواقعها، ولهذا ننقل لكم خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر 2024 قبل التعرض للغرامة في حالة التأخير.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر 2024

تسجيل الدخول على موقع الشركة القابضة للكهرباء من خلال الضغط هنـــا. الضغط على أيقونة «خدمات» الضغط على أيقونة «الاستعلام عن الفواتير الشهرية». ادخل بيانات صاحب العداد المتعاقد مع الشركة. ادخل رقم العداد. سجل قراءة العداد المكونة من 10 أرقام. اضغط على أيقونة «الاستعلام». تظهر قيمة فاتورة كهرباء.

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء والسداد أون لاين

وهناك طريقة أخرى من أجل الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وذلك عبر المنصة الموحدة للكهرباء وهي كالتالي:

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عبر المنصة الموحدة للكهرباء

تسجيل الدخول على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء بالضغط هنـــــــــا. اختيار أيقونة «دفع الفاتورة». تحديد الشركة التابع لها. ادخال كود الدفع الإلكتروني. الضغط على «إرسال الطلب». الضغط على «تأكيد» بعد التأكد من الكود. قم باختيار طريقة السداد.

فواتير استهلاك الكهرباء

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجدةة سبق ووجدت تحذيرًا لجميع المواطنين من محاولة التأخير أو عدم سداد فاتورة الكهرباء، حتى لا يتم رفع عداد الكهرباء وتغييره بآخر مسبق الدفع، على أن يتم تقسيط ثمنه على فترات مختلفة من شحن العداد، كما تفرض اللائحة التجارية لشركات الكهرباء فوائد مختلفة على فواتير استهلاك الكهرباء حال تأخر المستهلك عن سداد الفاتورة، وقطع الكهرباء عن المستهلك بعد مطالبته بالسداد وإنذاره بالدفع.

وبعد الإطلاع على كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء والسداد أون لاين، ننقل لكم مميزات سداد فاتورة الكهرباء أون لاين وهي كالآتي:

مميزات سداد فاتورة الكهرباء أون لاين

الراحة والمرونة، حيث يمكنك السداد من أي مكان وفي أي وقت دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الشركة.

توفير الوقت، فلا حاجة للانتظار في طوابير طويلة أو الالتزام بأوقات عمل معينة.

سهولة الاستخدام، فالمواقع والتطبيقات مصممة لتكون بسيطة وسهلة الاستخدام.

الأمان، حيث توفر هذه المنصات وسائل دفع آمنة تحمي بياناتك المالية.

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