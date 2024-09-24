رابط الأستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. دليلك الكامل لشقة العمر

شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. تعمل الحكومة المصرية على طرح العديد من المشروعات السكنية، وتستهدف منها الحكومة محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك بهدف توفير سكن ملائم بأسعار مناسبة لكافة شرائح المجتمع.

شقق الإسكان الاجتماعي 2024

يقدم لكم موقع الموجز، تفاصيل حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، ضمن مبادرة سكن لكل المصريين، وذلك في إطار خدماتها اليومية لكل ما يهم القراء.

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خطوات التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

كشفت هيئة المجتمعات العمرانية، عن بعض الإجراءات التي لا بد من القيام بها، حتى يتمكن المواطنين من حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، ومتمثلة في النقاط التالية:

1) الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، بالضغط هنــــــــــــــــــــا.

2) أنقر على أيقونة استعلام عن وحدات سكنية.

3) اختر المشروع السكني المناسب والمحافظة التابع لها.

4) كتابة البيانات المطلوبة لإتمام طلب تخصيص الوحدة السكنية المراد حجزها.

5) وأخيرًا اضغط على استعلام لتظهر نتيجة الطلب أما بالقبول أو الرفض.

شقق الإسكان الاجتماعي 2024

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

أوضحت وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية عن الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، والتي جاءت كالتالي:-

صورة الرقم القومي للزوج والزوجة

صور شهادات ميلاد الأبناء

إيصال مرافق وشهادة دخل

صورة من عقد إيجار الوحدة

قيد عائلي مميكن

قسمية زواج مميكنة

برنت تأمينات إن وجد

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أماكن طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2024

أعلنت وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، عن أنها تقترب من د تشطيب ما يقرب من 28 ألف وحدة سكنية في المحافظات والمدن الجديدة ضمن مبادرة سكن لكل المصريين، وجاءت أماكن الطرح في الأماكن التالية:

أكتوبر الجديدة

مدينة بدر

15 مايو

العبور الجديدة

حدائق العاصمة

مدينة العاشر من رمضان

مدينة العبور

مدينة العاشر من رمضان

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2024

تعلن الحكومة متمثلة في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، عن توفير موقع رسمي متخصص، وذلك تيسيرا على المواطنين، من خلال الدخول على الموقع الرسمي لـ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وللاستعلام اضغط هنـــــــــــا.

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