بالساعة.. مواعيد أهم المباريات اليوم في الدوري الأوروبي وكأس الرابطة الإنجليزية وإيطاليا

تشهد مواعيد أهم المباريات اليوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر الجاري 2024 العديد من اللقاءات الهامة في بطولة مأس الرابطة الإنجليزية والدوري الإسباني وعدد من الدوريات العربية.

وتستكمل بقية لقاءات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية اليوم الخميس حيث يأتي أبرزها المواجهة التي تجمع بين الفريق الكروي الأول بنادي أرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا ضد بولتون وليفربول أمام وست هام يونايتد.



أهم المباريات اليوم في في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية



يستعرض لكم "الموجز" في السطور التالية أبزر المباريات اليوم التالي على النحو التالي:

تأتي في مقدمة المباريات اليوم أرسنال أمام بولتون واندررز في تمام الساعة العاشرة إلاربع مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية

وفي العاشرة مساءً سيواجه ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح أمام نظيره وست هام.

سُتذيع المباريات اليوم الالأربعاء عبر قنوات "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري لمسابقة كأس الرابطة الإنجليزية موسم 2024/2025 في الشرق الأوسط وإفريقيا.

جدير بالذكر أن أبرز المعلقين على المباريات اليوم الأربعاء هو التونسي عصام الشوالي الذي سيتولى مهمة التعليق عل ليفربول ووست هام يونايتد.

وتحظى المباريات اليوم الأربعاء بترقب كبير من جانب جماهير الساحرة المستديرة نظرًا لأهميتها فضلًا عن قوة البطولة الأوروبية التي توج بها أرسنال مؤخرًا.

مواعيد مباريات كأس إيطاليا

بيزا ضد تشيزينا – الساعة 5 مساء

أودينيزي ضد ساليرنيتانا – الساعة 7:30 مساء

جنوي ضد سامبدوريا- الساعة 10 مساء



مواعيد مباريات الدوري الأوروبي

إي زد آلكمار ضد ايلفسبورج – الساعة 7:45 مساء

بودوجليمت ضد بورتو – الساعة 7:45 مساء

مانشستر يونايتد ضد تفينتي أنشخيده – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

لودوجوريتس رازجراد ضد سلافيا براج- الساعة 10 مساء

جالاتا سراي ضد باوك سالونيكا- الساعة 10 مساء

دينامو كييف ضد لاتسيو – الساعة 10 مساء

ميتييلاند ضد هوفنهايم – الساعة 10 مساء

أندرلخت ضد فرينكفاروزي- الساعة 10 مساء

نيس ضد ريال سوسييداد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 5



مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين

النجمة ضد ضمك – الساعة 6:35 مساء

أبها ضد التعاون- الساعة 6:40 مساء

جدة ضد الرائد – الساعة 9 مساء

الصفا ضد الرياض – الساعة 9 مساء



مواعيد مباريات الدوري المغربي

أولمبيك آسفي ضد نهضة بركان- الساعة 6 مساء

اتحاد طنجة ضد الرجاء الرياضي- الساعة 8 مساء

الجيش الملكي ضد النادي المكناسي – الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري التونسي

مستقبل سليمان ضد الترجي – الساعة 5:30 مساء

الصفاقسي ضد اتحاد بن قردان – الساعة 5:30 مساء

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