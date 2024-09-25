هاتريك الشهري.. الاتحاد السعودي يهزم العين في كأس خادم الحرمين الشريفين

تأهل فريق الاتحاد السعودي، إلى الدور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما فاز على نظيره العين، بنتيجة 3-0، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، في إطار منافسات الدور الـ 32 في كأس الملك السعودي. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ثلاثية الشهري.. أهداف مباراة الاتحاد والعين في كأس الملك السعودي

افتتح صالح الشهري، التسجيل لصالح الاتحاد، في الدقيقة 25 من عمر اللقاء، بعد تلقيه تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء حولها داخل المرمى.

وفي الدقيقة 29 ظهر صالح الشهري من جديد ليسدد رأسية ترتطم بمدافع العين زياد الرفاعي وتسكن الشباك.

وسجل صالح الشهري الهدف الثالث، في الدقيقة 65 من عمر اللقاء عن طريق ركلة جزاء نجح في تنفيذها.

صالح الشهري

وضم تشكيل اتحاد جدة أمام العين كل من:-

حراسة المرمى: رايكوفيتش.

خط الدفاع: فواز الصقور، سعد الموسى، معاذ فقيهي، معاذ فقيهي.

خط الوسط: فابينيو، حامد الغامدي، عبد الإله هوساوي.

خط الهجوم: عبدالرحمن العبود، صالح الشهري، عبد العزيز البيشي.

نظام بطولة كأس خاتم الحرمين الشريفين

تقام بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بحضور 32 فريقاً بواقع 15 ناديًا من دوري روشن للمحترفين، بجانب بطل دوري يلو الدرجة الأولى نادي القادسية بقسم واحد.

والقسم الثاني يضم فرق دوري يلو الموسم الماضي -عدا القادسية- بجانب الثلاثي الهابط من دوري روشن وهم الحزم والطائي وأبها، على أن يواجه فريق القسم الأول نظيره من القسم الثاني.

موعد مباريات كأس الملك السعودي غدًا الأربعاء 25 سبتمبر 2024

النجمة - ضمك - الساعة 6:35 السعودية ومصر - على ملعب إدارة التعليم بعنيزة.

أبها - التعاون - الساعة 6:40 السعودية ومصر - على مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز

الصفا - الرياض - الساعة 9:00 السعودية ومصر - على ملعب نادي الصفا.

جدة - الرائد - الساعة 9:00 السعودية ومصر - على ملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله.

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