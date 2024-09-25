يترقب عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم، جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 25-9-2024، بجميع البطولات المحلية والقارية، والقنوات الناقلة لها.

يحتوي جدول مباريات اليوم الأربعاء، على مواجهات نارية في مختلف البطولات، من بينهم، لقاء برشلونة ضد خيتافي في الدوري الإسباني الممتاز.

ومن أهم مباريات اليوم أيضاً، مباراة ليفربول ووست هام يونايتد، ومواجهة أرسنال في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وينشر لكم “الموجز” في السطور الآتية، جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 25-9-2024 والقنوات الناقلة لها، وتردد هذه القنـوات.

مواعيد مباريات اليوم

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم كالآتي.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

-جيرونا ضد رايو فاليكانو

-برشلونة ضد خيتافي / العاشرة مساء.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي

-إلفسبورج ضد آي زي ألكمار / 7:45 مساء.

-بورتو ضد بودو جليمت / الثامنة إلا ربع مساء.

-لاتسيو ضد دينامو كييف / العاشرة مساء.

-ميتلاند ضد هوفينهايم / 10:00 مساء.

-جالطة سراي ضد باوك / العاشرة مساء.

-سلافيا براغ ضد لودوجوريتس رازجراد / 10:00 مساء.

-مانشستر يونايتد ضد تفينتي / العاشرة مساء.

-نيس ضد ريال سوسيداد / 10:00 مساء.

-أندرلخت ضد فيرينسفاروش / العاشرة مساء.

مواعيد مباريات كأس الرابطة الإنجليزية اليوم

-أرسنال ضد بولتون واندررز / العاشرة إلا ربع مساء.

-ليفربول ضد وست هام يونايتد / العاشرة مساء.

مباراة ليفربول

مواعيد مباريات اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين

-ضمك ضد النجمة/ 6:35 مساء.

-التعاون ضد أبها / 6:40 مساء.

-الرائد ضد جدة / التاسعة مساء مساء.

-الرياض ضد الصفاء / 9:00 مساء.

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم، هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات العربية والأوروبية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566.

معدل الاستقطاب- عمودي.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

الاستقطاب- أفقي.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

وتذاع مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين تحديداً عبر قناة SSC السعودية.

تردد قنوات SSC الرياضية SD على النايل سات:

القمر الصناعي: Nile Sat.

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الجودة: SD.

تردد قناة ssc السعودية الرياضية المفتوحة على عرب سات

القناة: SSC Sports.

القمر الصناعي: ArabSat.

التردد: 12417.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

اقرأ أيضا:

المتأهلون لدور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين بعد مباريات اليوم

قناة مجانية تنقل مباريات كأس العالم للأندية لكرة اليد بمشاركة الأهلي والزمالك