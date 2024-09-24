يترقب عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم، جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 24-9-2024، بجميع البطولات المحلية والقارية، والقنوات الناقلة لها.

يضم جدول مباريات اليوم، مواجهات نارية، أبرزهم مباراة ريال مدريد ضد ألافيس في الدوري الإسباني، والهلال ضد البكيرية في كأس الملك السعودي، بالإضافة إلى مواجهة مانشستر سيتي في كأس رابطة الدوري الإنجليزي.

وينشر لكم “الموجز” في السطور الآتية، جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 24-9-2024 والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات اليوم

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم كالآتي

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

-إشبيلية ضد بلد الوليد / 8:00 مساء.

-فالنسيا ضد أوساسونا / الثامنة مساء.

-ريال مدريد ضد ألافيس / العاشرة مساء.

ريال مدريد

مواعيد مباريات كأس رابطة الدوري الإنجليزي اليوم

-مانشستر سيتي ضد واتفورد / العاشرة إلا ربع مساء.

-نيوكاسل يونايتد ضد ويمبلدون / 9:45 مساء.

-تشيلسي ضد بارو / العاشرة إلا ربع مساء.

-ليستر سيتي ضد والسول : 9:45 مساء.

-أستون فيلا ضد وايكومب / العاشرة مساء.

مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم

- الهلال ضد البكيرية / الاثنين / 6:35 مساء.

- الفتح ضد الجبلين / 6:45 مساء.

-الشباب ضد الخلود / التاسعة مساء.

-الاتحاد ضد العين السعودي / التاسعة مساء.

مواعيد مباريات اليوم في كأس إيطاليا

-ليتشي ضد ساسولو / 5:00 مساء.

-كريمونيزي ضد كالياري / السابعة والنصف مساء.

-إمبولي ضد تورينو / العاشرة مساء.

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم، هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات العربية والأوروبية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

وتذاع مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين تحديداً عبر قناة SSC السعودية.

تردد قنوات SSC الرياضية SD على النايل سات:

القمر الصناعي: Nile Sat.

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الجودة: SD.

تردد قناة ssc السعودية الرياضية المفتوحة على عرب سات

اسم القناة: SSC Sports.

القمر الصناعي: ArabSat.

التردد: 12417.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

تردد قنوات السعودية الرياضية ssc بدر سات 2024

اسم القناة: 4/5/6 SSC Sports.

القمر الصناعي: BadrSat.

التردد: 12418.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الجودة: HD.

اقرأ أيضا:

قناة مجانية تنقل مباريات كأس العالم للأندية لكرة اليد بمشاركة الأهلي والزمالك

تحدد المنافس.. موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي في كأس الإنتركونتيننتال 2024