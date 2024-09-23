يترقب عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم، جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين الموافق 23-9-2024، بجميع البطولات المحلية والقارية، والقنوات الناقلة لها.

يشهد اليوم الاثنين، منافسات قوية، في عدة بطولات، من بينهم الدوري الإسباني، والإيطالي، بالإضافة إلى مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتعد مباراة النصر والحزم، ومواجهة الأهلي والجندل في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، من أهم مباريات اليوم.

وينشر لكم “الموجز” في السطور الآتية، جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 23-9-2024 والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات اليوم

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم كالآتي:

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

-ريال مايوركا ضد ريال بيتيس / العاشرة مساء.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

-أتالانتا ضد كومو / 9:45 مساء.

مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم

-الفيحاء ضد الباطن / السادسة والنصف مساء.

-النصر ضد الحزم / 6:35 مساء.

-الخليج ضد الطائي / السابعة إلا ربع مساء.

-الاتفاق ضد العدالة / التاسعة مساء .

الأهلي ضد الجندل / 9:00 مساء.

النصر السعودي

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي

-طرابزون سبور ضد غازي عنتاب / الثامنة مساء.

-قيصري سبور ضد بوافيشتا / العاشرة والربع مساء.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأمريكي

-فيلادلفيا يونيون ضد دي سي يونايتد / الواحدة والربع صباحاً.

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم، هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات العربية والأوروبية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

وتذاع مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين تحديداً عبر قناة SSC السعودية.

تردد قنوات SSC الرياضية SD على النايل سات:

القمر الصناعي: Nile Sat.

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الجودة: SD.

تردد قناة ssc السعودية الرياضية المفتوحة على عرب سات

أسم القناة: SSC Sports.

القمر الصناعي: ArabSat.

التردد: 12417.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

تردد قنوات السعودية الرياضية ssc بدر سات 2024

أسم القناة: 4/5/6 SSC Sports.

القمر الصناعي: BadrSat.

التردد: 12418.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الجودة: HD.

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