يترقب عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم، جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد الموافق 22-9-2024، بجميع البطولات المحلية والقارية، والقنوات الناقلة لها.

من أبرز مباريات اليوم الأحد، مباراة العين وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية، وصادم مانشستر سيتي ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى لقاء برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني.

وينشر لكم "الموجز" في السطور الآتية، جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 22-9-2024 والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات اليوم

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم كالآتي.

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية اليوم

العين ضد أوكلاند سيتي / السابعة مساء.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

برايتون ضد نوتينجهام فورست / الرابعة عصراً.

مانشستر سيتي ضد أرسنال / السادسة والنصف مساء.

مانشستر سيتي ضد أرسنال

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

-خيتافي ضد ليجانيس / الثالثة عصراً.

-أتلتيك بيلباو ضد سيلتا فيجو / الخامسة والنصف عصراً.

-برشلونة ضد فياريال / السابعة والنصف مساء.

-أتلتيكو مدريد ضد رايو فاليكانو / العاشرة مساء.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا

-ساجرادا إشبيرانسا ضد إينوجو رينجرز / 5:30 مساء.

-اسكو دي كارا ضد دجوليبا / السابعة مساء.

-ميلو ضد ستاد ابيدجان / 7:00 مساء.

-الجيش الملكي ضد المريخ / التاسعة مساء.

-San-Pedro ضد الهلال السوداني / العاشرة مساء.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

-لاتسيو ضد فيورنتينا / الواحدة والنصف ظهراً.

-بولونيا ضد مونزا / الرابعة عصراً,

-أودنيزي ضد روما / السابعة مساء.

-ميلان ضد إنتر ميلان / العاشرة إلا ربع مساء.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

-بايرليفركوزن ضد فولفسبورج / الرابعة والنصف ظهراً.

-بوروسيا دورتموند ضد شتوتجارت / السادسة والنصف مساء.

-لايبزيج ضد سانت باولي / الثامنة والنصف مساء.

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم، هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات العربية والأوروبية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

وتذاع مباراة العين وأوكلاند سيتي تحديداً، عبر قناة أبو ظبي الرياضية.

تردد قناة ابوظبي الرياضية 1 على نايل سات

القناة: AD Sports 1.

تردد القناة: 11804.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

جودة القناة: HD.

تردد قناة ابوظبي الرياضية 1 على عرب سات

التردد: 11804.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2 HD الجديد

تردد القناة: 12226.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6 .

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