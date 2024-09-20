جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20-9-2024 والقنوات الناقلة

كثر البحث عن جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 20-9-2024 في مختلف البطولات، والقنوات الناقلة لها، التي يترقبها عشاق كرة القدم حول العالم.

تعد مباراة الزمالك ضد الشرطة الكيني في الكونفدرالية الإفريقية، من أهم مباريات اليوم، بالإضافة إلى مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2024-2025.

وينشر لكم “الموجز” في السطور الآتية، مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20-9-2024 والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات اليوم

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم كالآتي

مواعيد مباريات الكونفدرالية اليوم

-الملعب المالي ضد بينيسفيل / السابعة والنصف مساء.

-الزمالك ضد الشرطة / الثامنة مساء.

-نهضة البركان ضد ديدجي / العاشرة مساء.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم

-شباب بلوزداد ضد دوانز البوركينابي / الثامنة مساء.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

-إشبيلية ضد ديبورتيفو ألافيس / العاشرة مساء.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

-إمبولي ضد كالياري / السابعة والنصف مساء.

-هيلاس فيرونا ضد تورينو / العاشرة إلا ربع مساء.

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم

-ماينيز ضد أوجسبورج / التاسعة والنصف مساء.

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

-الخليج ضد الفيحاء / 6:15 مساء.

-الأهلي ضد ضمك / 6:55 مساء.

-النصر ضد الاتفاق / التاسعة مساء.

مباراة النصر ضد الاتفاق

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم، هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات العربية والأوروبية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

وتذاع مبااة الزمالك والشرطة الكيني في الكونفدرالية تحديداً، عبر قناة أبو ظبي الرياضية.

تردد قناة ابوظبي الرياضية 1 على نايل سات

القناة: AD Sports 1.

تردد القناة: 11804.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

جودة القناة: HD.

تردد قناة ابوظبي الرياضية 1 على عرب سات

التردد: 11804.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2 HD الجديد

تردد القناة: 12226.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6 .

التشكيل المتوقع لـ أهم مباريات اليوم

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الشرطة اليوم

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد شحاتة - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

الوسط : عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - ناصر ماهر.

الهجوم : مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - أحمد سيد زيزو.

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