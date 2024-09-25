أسعار ‎العملات الأجنبية.. ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 25-9-2024

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء، 25 سبتمبر 2024، في بداية التعاملات، حيث بلغ سعره في البنك المركزي المصري نحو 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدولار اليوم في البنوك

فيما يلي نستعرض أحدث أسعار الدولار في مختلف البنوك وفقًا للبيانات المعلنة، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري بنحو 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع.

الدولار في بنك البركة وصل إلى 48.60 جنيه للشراء و48.70 جنيه للبيع.

الدولار في بنك الاستثمار العربي استقر عند مستوى 48.59 جنيه للشراء و48.67 جنيه للبيع.

الدولار في البنك الأهلي المتحد عند مستوى 48.60 جنيه للشراء و48.70 جنيه للبيع.

استقر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني عند مستوى 48.56 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع.

في بنك HSBC وصل الدولار الأمريكي إلى 48.55 جنيه للشراء و48.68 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي الكويتي يتداول الدولار الأمريكي بنحو 48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع.

في البنك التجاري الدولي CIB سجل الدولار الأمريكي نحو 48.59 جنيه للشراء و48.69 جنيه للبيع.

في البنك كريدي أجريكول سجل الدولار بنحو 48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع.

جاء الدولار في بنك قناة السويس بنحو 48.52 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

سجل الدولار الأمريكي في بنك مصر نحو 48.59 جنيه للشراء و48.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري ما بين 48.59 جنيه للشراء و48.69 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم

اليورو الأوروبي بنحو 54.10 جنيه للشراء و54.22 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني بنحو 65.01 جنيه للشراء و65.15 جنيه للبيع.

الريال السعودي عند مستوى 12.96 جنيه للشراء و12.99 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي بنحو 159.30 جنيه للشراء و159.74 جنيه للبيع.

الدرهم الاماراتي بنحو 13.24 جنيه للشراء و13.27 جنيه للبيع.

اقرأ ايضا:

العملات الأجنبية.. اطلع على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8-9-2024

سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك.. العملة الخضراء بكام