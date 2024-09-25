آخر تطورات حادث استشهاد وإصابة 13 عسكريًا في الإمارات وأبرز ردود الفعل

اشتعلت محركات البحث العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024، باستشهاد وإصابة 13 عسكريًا في دولة الإمارات.

تفاصيل استشهاد 13 عسكريًا في الإمارات

ويرصد “الموجز” خلال السطور التالية تفاصيل استشهاد وإصابة 13 عسكريًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومتابعة آخر التطورات، وأبرز ردود الفعل العربي.

وزارة الدفاع في الإمارات

أعلنت الإمارات استشهاد 4 من منتسبي القوات المسلحة وإصابة 9 آخرين، إثر تعرضهم لحادث أثناء أداء الواجب في الدولة.

وأوضحت وزارة الدفاع الإماراتية، في بيان لها، أن المصابين يتلقون الرعاية الصحية اللازمة"، معربةً عن تمنياتها لهم بالشفاء العاجل.

رئيس البرلمان العربي يُعزي الإمارات

ومن جانبه، أعرب عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، عن خالص التعازي وصادق المواساة لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا وبرلمانا، في استشهاد 4 من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وإصابة 9 آخرين إثر تعرضهم لحادث أثناء أداء الواجب.

وعبر العسومي عن تقديره للجهود التي تبذلها القوات المسلحة الإماراتية، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين.

بن زايد وبايدن

شراكة دفاعية بين الإمارات وأمريكا

ومنذ عدة أيام، أصدرت دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية بياناً مشتركًا، وأكد الرئيسان الأمريكي جو بايدن والإماراتي محمد بن زايد، على الشراكة الاستراتيجية والدفاعية الدائمة بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات وتعزيز مجالات التعاون المتنامية في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والاستثمارات.

ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة، تحتفل في 6 مايو من كل عام بذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية تحت قيادة مركزية واحدة وشعار واحد وعلم واحد، لتكون صمام أمان الوطن، والذود عنه، وحماية إنجازات ومكتسبات دولة الاتحاد.

وتهتم قيادة دولة الإمارات بتقديم دعمًا كبيرًا لـ القوات المسلحة الإماراتية في جميع مراحل بنائها، حيث وفرت كافة الإمكانات للقوات المسلحة، وزودتها بأحدث الأسلحة وبآخر ما وصلت إليه التكنولوجيا العسكرية المتقدمة، وذلك دعماً لكفاءتها القتالية المتكاملة، لتصبح في طليعة الجيوش الحديثة، بما حققته من نقلات نوعية متلاحقة.

كما تم الاهتمام بالعنصر البشري الذي يعد محور عملية التحديث والتطوير في قدرات القوات المسلحة، سواء على المستوى العلمي أو التدريبي.

وركزت الإمارات علي إنشاء المعاهد والمدارس والكليات العسكرية التي تقوم بتدريب وتأهيل الشباب تأهيلاً عسكرياً يلائم متطلبات العصر ومستجدات الأوضاع، إضافة إلى توقيع اتفاقيات مع جامعات مدنية مرموقة لدعم العنصر البشري.

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