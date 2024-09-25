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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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أخبار التعليم

تعرف على مصاريف الصف الثالث الاعدادي 2025

مصاريف المدارس
مصاريف المدارس

مصاريف المدارس الحكومية .. حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مصاريف المدارس الحكومية للعام الدراسي 2024-2025. يأتي هذا التحديد في إطار جهود الوزارة لتوفير التعليم بأسعار مناسبة، وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

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وتستعرض “الموجز” في هذا التقرير تفاصيل المصاريف حسب كل مرحلة دراسية، بالإضافة إلى طرق السداد وحالات الإعفاء.

مصاريف المدارس الحكومية المرحلة الابتدائية : 
 

  • مصاريف المدارس الحكومية الصف الأول الابتدائي: 312 جنيها
     
  • مصاريف المدارس الحكومية الصف الثاني الابتدائي: 312 جنيها
     
  • مصاريف المدارس الحكومية الصف الثالث الابتدائي: 312 جنيها
     
  • مصاريف المدارس الحكومية الصف الرابع الابتدائي: 312 جنيها
     
  • مصاريف المدارس الحكومية الصف الخامس الابتدائي: 312 جنيها
     
  • مصاريف المدارس الحكومية الصف السادس الابتدائي: 312 جنيها

     
وزارة التربية والتعليم

مصاريف المدارس الحكومية المرحلة الإعدادية

  • مصاريف المدارس الحكومية الصف الأول الإعدادي: 212 جنيها
     
  • مصاريف المدارس الحكومية الصف الثاني الإعدادي: 212 جنيها
     
  • مصاريف المدارس الحكومية الصف الثالث الإعدادي: 212 جنيها

مصاريف المدارس الحكومية المرحلة الثانوية

  • مصاريف المدارس الحكومية الصف الأول الثانوي: 527 جنيها
     
  • مصاريف المدارس الحكومية الصف الثاني الثانوي: 527 جنيها
     
  • مصاريف المدارس الحكومية الصف الثالث الثانوي: 527 جنيها

مصاريف المدارس الحكومية التعليم الفني

  • جميع الصفوف الدراسية: 205 جنيهات

طرق سداد مصاريف المدارس الحكومية 

يمكن لأولياء الأمور سداد المصاريف الدراسية عبر مكاتب البريد، باستخدام الرقم القومي للطالب المدون في شهادة الميلاد. هذا النظام يهدف إلى تسهيل عملية السداد وضمان الوصول إلى التعليم للجميع.

حالات الإعفاء من المصاريف

حددت الوزارة الفئات المعفية من دفع المصاريف، وتشمل:

  • الطلاب اليتامى: يتطلب تقديم شهادة وفاة الأب.
     
  • أبناء شهداء الثورة.
     
  • أبناء برنامج "تكافل وكرامة": يجب تقديم خطاب من الشؤون الاجتماعية.
     
  • أبناء ذوي الهمم: يتطلب إحضار كارت الخدمات المتكاملة.

 

تعتبر مصاريف المدارس الحكومية للعام الدراسي 2024-2025 مناسبة بالمقارنة مع التكلفة العامة للتعليم. يوفر نظام الإعفاء للطلاب من الفئات الأكثر احتياجًا فرصة للحصول على التعليم دون عوائق مالية. من الضروري أن تكون المعلومات واضحة ومتاحة لجميع أولياء الأمور لضمان سداد المصاريف في الوقت المحدد، والاستفادة من الإعفاءات المقررة.


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