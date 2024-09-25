كيفية الحصول على كارت الخدمات المتكاملة.. دليلك الشامل

كيفية الحصول على كارت الخدمات المتكاملة.. كارت الخدمات المتكاملة يعتبر بمثابة هوية تثبت الإعاقة وحق حاملها في الحصول على مجموعة من الامتيازات والخدمات التي تساهم في دمجهم في المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم.

كيفية الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

يقدم لكم موقع الموجز، كل ما تريد معرفته عن كيفية الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، وذلك ضمن إطار خدماتها اليومية لكل ما يهم المتابعين.

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خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

- يجب الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال الضغط هنـــــــــا.

- أدخل البيانات المطلوبة بدقة، حيث يتوقف عليها قبول طلبك أو رفضه.

- التأكد من أن الملفات المرفقة واضحة ومرفقة بشكل سليم.

- بعد ملء بياناتك الشخصية يجب ملء استمارة البيانات الأساسية، وتأكد من الإجابة بدقة.

- بعد التسجيل سيظهر لك رقم الطلب الخاص بك وعليك الاحتفاظ به.

الفئات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة

1- الإعاقات السمعية.

2- الإعاقات البصرية.

3- الإعاقات السمع بصرية.

4- الإعاقات المتعددة.

5- قصار القامة، وهم الذين يقل طولهم عن 140 سم.

6- أصحاب أمراض الدم المزمنة.

7- الهيموفيليا.

8- أصحاب الأمراض المزمنة، والتي تهدد الحياة.

9- اضطرابات التعلم التي تعوق إدراك الطفل، وفي هذه الحالة يحق للطفل الالتحاق بالمدارس الدامجة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

- صورة البطاقة الشخصية والأصل للاطلاع.

- أصل بطاقة الرقم القومي وصورة منها.

- شهادة الميلاد والأصل للاطلاع، يجب حضور ولي الأمر / الوصي.

- قرار الوصاية في حالة المعاق القاصر أو غير كامل الأهلية بسبب كشف طبي.

- عدد 2 صورة شخصية «4×6» وتكون حديثة للحالة.

- الفحوصات الطبية المطلوبة في حالة الإعاقة الحركية رسم عصب ورسم عضلات للعضو المصاب.

- في حال وجود خزل أو ضعف بالطرف يجب إحضار أشعة عادية على المفاصل.

- في حالة وجود تيبس مفاصل أشعة مقطعية على المخ في حال وجود خزل نصفي طولي.

- رنين مغناطيسي على المخ في حال وجود تصلب متناثر بالجهاز العصبي.

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الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن عدة وسائل للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة، والتي جاءت كالتالي:ـ

عبر الإنترنت: يمكن للمستخدم زيارة الموقع الرسمي للوزارة، إدخال الرقم القومي، واختيار خدمات ذوي الإعاقة، ثم إدخال رقم البطاقة للحصول على المعلومات المطلوبة.

عبر الهاتف: يمكن الاتصال بالرقم 1444، اختيار خدمات ذوي الإعاقة، ثم إدخال الرقم القومي للاستفسار عن الكارت.

زيارة المكاتب: يمكن الذهاب إلى أحد مكاتب التضامن الاجتماعي القريبة، وتقديم صورة من بطاقة الرقم القومي مع طلب الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة لدى الموظف المختص.

شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2024

1- يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 60 عامًا.

2- يجب أن يكون المتقدم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

3- ينبغي أن يكون المتقدم بلا دخل ثابت.

4- يجب أن يكون المتقدم يحمل الجنسية المصرية.

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